Санатории смогут принимать туристов только при наличии трех справок

08:45

Санатории имеют право принимать отдыхающих только при наличии трех справок. В противном случае человека могут даже не выпустить за пределы аэропорта. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".

По словам Ломидзе, человек должен иметь курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справку об отсутствии коронавируса, которая должна быть получена за 72 часа до выезда к месту отдыха, справка об санэпидокружении.

"Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-нибудь оформим. Нет, это неработающая схема. Мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора для того, чтобы отдых состоялся", - заявила Ломидзе.

Она добавила, что туристов, у которых нет этих справок, могут "развернуть в аэропорту", кроме того "санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок".

В АТОР также отметили, что этим летом не стоит рассчитывать на летний отдых детей в лагерях. "До конца июня отправить ребенка куда-то отдохнуть не получится. В ближайшее время реальным представляется только один вариант детского отдыха - со взрослыми", - рассказала Ломидзе.