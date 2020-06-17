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Санатории смогут принимать туристов только при наличии трех справок

08:45 17.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Санатории имеют право принимать отдыхающих только при наличии трех справок. В противном случае человека могут даже не выпустить за пределы аэропорта. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".

По словам Ломидзе, человек должен иметь курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справку об отсутствии коронавируса, которая должна быть получена за 72 часа до выезда к месту отдыха, справка об санэпидокружении.

"Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-нибудь оформим. Нет, это неработающая схема. Мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора для того, чтобы отдых состоялся", - заявила Ломидзе.

Она добавила, что туристов, у которых нет этих справок, могут "развернуть в аэропорту", кроме того "санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок".

В АТОР также отметили, что этим летом не стоит рассчитывать на летний отдых детей в лагерях. "До конца июня отправить ребенка куда-то отдохнуть не получится. В ближайшее время реальным представляется только один вариант детского отдыха - со взрослыми", - рассказала Ломидзе.

Темы: Российские туристы, Российский и зарубежный туристические рынки , Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 16:30
Гость: Этого не достаточно

Напрасно тут некоторые посмеиваются. На Евразийском континенте (Европа+Азия) наша Россия по числу инфицированных на первом месте. На первом ! Это катастрофическое положение и ржать тут не над чем. Не нужно тешить себя снятием ограничений по политическим соображениям перед голосованием. Вирусу плевать на голосование и Парад Победы. Он очень заразен и смертность от него очень высокая. Думаю и справки не помогут, тем кто жить хочет, нужно санитарно эпидемиологические нормы соблюдать, а кто не хочет флаг ему в руки. Например, Путин себе дезинфицирующий тунель соорудил.
17.06.2020, 16:02
Гость: И кого это

Захотели справками испугать? Надо? Будут вам справки!
17.06.2020, 16:01
Гость: Хороший ник

Главное - от передоза не крякни.
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