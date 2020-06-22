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Названы сроки открытия всех популярных туристических направлений России

17:18 22.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В России к началу июля все самые популярные турнаправления будут открыты для свободного посещения. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает агентство «Прайм».

Как отметила руководитель ведомства, этот момент станет стартом туристического сезона в России: «Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока».

Догузова пояснила, что июнь ушел на «мягкий старт» перед полноценным запуском отрасли и на подготовку туристической инфраструктуры. По словам главы Ростуризма, в целом ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном субъекте РФ.

Ранее 22 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что стартовые цены на путевки с авиаперелетом из Москвы на период 1–4 июля оказались на 30% ниже, чем годом ранее. Как отметили в ассоциации, самыми популярными направлениями отдыха у россиян этим летом станут Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым.

Темы: Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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