О популярных горнолыжных курортах Испании

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Испания в сознании большинства туристов, скорее, страна «пляжного отдыха», и, тем не менее, популярность Испании как «горнолыжного курорта» постоянно растет

«Горнолыжную Испанию» в первую очередь отличает прекрасная инфраструктура и высочайший уровень сервиса. Обычно сезон катания длится с декабря по апрель, именно в это время открываются 13 горнолыжных курортов Испании.

В Андалусии недалеко от Гранады (32 км) располагается самый южный европейский горнолыжный курорт Сьерра-Невада (высота над уровнем моря 2100м.). Большая часть трасс этого небольшого курорта пролегает вдоль национальных парков и отличается современнейшими техническими сооружениями.

А сам курорт отличает замечательный сервис (отели, горнолыжные школы с русскоговорящими инструкторами, «сноу-парк», прокат спортивного инвентаря, горнолыжный детский сад и даже ясли, где можно оставить своего ребенка под опеку опытных воспитателей с медицинским образованием) и чудесные развлекательные комплексы (кафе, бары, рестораны, дискотеки, игровые залы, многочисленные экскурсии). Следует заметить, что по уровню сложности трасс Сьерра-Невада подходит скорее «профессионалам», поскольку большинство из них – «красные» и «черные».

В провинции Арагон в ошеломляющей близости к Пиренеям, в одной из их самых живописнейших долин расположен городок Хака. Природа здесь настолько потрясает обилием своих ландшафтов, что «лыжи» уже уходят на второй план. Кроме катания и развлечений здесь есть что посмотреть – прекрасная архитектура, старинные церкви, памятники.

В районе Барселоны находится четыре горнолыжных курорта. Наиболее известный и самый большой среди них Бакейра-Берет. Он расположен практически в «сердце» Пиренеев – на востоке долины Аран. Из других испанских курортов его выделяет то, что члены Королевской семьи предпочитают его другим, что соответственно отражается на ценах (курорт является самым дорогим и модным в Испании). Трассы адаптированы для любой сложности, имеются широкие трассы, для группового катания, предусмотрены возможности для «хели-ски», «фрирайдинга», фристайла.

Бакейра-Берет

На курорте есть сноубордпарк, работают несколько детских парков. В Бакейра-Берет кроме традиционных кафе, ресторанов (с чудесной вкуснейшей кухней, к слову сказать) и дискотек можно прекрасно провести время, катаясь на коньках или скоротать его в боулинге и бассейне. А можно прокатиться на собачьих упряжках. Отдельно стоит отметить удивительный гостиничный сервис. Недалеко от Барселоны находятся так же курорты Порт дель Компте (Пиренеи, горный массив Solsones, трассы как для профессионалов и любителей), Расос-де-Пегуера (самый ближайший к Барселоне курорт, идеален для детей) и Эсполит Эскун. Последний – один из самых известнейший, располагается вблизи озера Сан-Маурико (Национальный парк Aigrestortes). Этот курорт скорее подойдет тем, кто предпочитает тихий семейный отдых, а окружающая природа со склонами, покрытыми лесом будет этому только способствовать.

В Каталонских Пиренеях расположен еще один весьма известный и старейший (его история насчитывает более 100 лет) испанский курорт Ла Молина. Этот курорт, в отличие от своей семьи, предпочитает Испанский Король. Трассы всегда в отличнейшем состоянии и рассчитаны преимущественно на уровень катания от среднего и выше. По уровню развития инфраструктуры и сервиса – это, пожалуй, лучший горнолыжный курорт Испании. Примечательно, что курорт работает целый год. «Вне сезона» предлагают пешеходные прогулки по заповедным местам, катание по озеру на лодке, горный велосипед, бассейн, туристические маршруты на горные массивы.

Самый высокогорный пиренейский курорт – Арамон-Керлер - располагается в долине Бенаске. Этот курорт может похвастаться не только красивейшими горами, но высочайшим техническим оснащением. Все трассы (а их там более 60 км) безопасны, идеально ухожены. Часть трасс проходит через живописнейшие сосновые леса. Новичкам здесь уделяют особое внимание.

В Валенсии расположены два горнолыжных курорта: Арамон-Вальдериналес (Иберийский горный массив, горный хребет Gudar) и самый молодой (открыт в 1995 году) Арамон-Аваламбре (горный хребет Sierra de Javalambre). Арамон-Вальдериналес безупречен для семейного отдыха. Кроме лыж здесь можно посетить Dinopolis – «парк динозавров», а также познакомиться с шедеврами мавританской культуры (Mudejar Teruel). Курорт Арамон-Аваламбре отличает современнейший сервис, а также возможность заняться парапланеризмом.

В районе Коста-Брава находятся еще два курорта: Вальтер 2000 (расположен на леднике Circulo de Morens-Ull de Ter – Восточные Пиренеи) и Ла Мазелла. Вальтер 2000 может похвастаться захватывающим видом на залив Roses. Ла Мазелла – это курорт с альпийским пейзажем, большая часть трасс проходит через лес, идеален для сноуборда.

В долине Тена (Сарагоса) можно посетить известнейший горнолыжный курорт Формигал. Этот курорт скорее заинтересует новичков, но есть здесь и зоны для свободного катания.

