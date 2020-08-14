МИД РФ предложил сделать вывоз россиян из-за рубежа платным

10:14

Российский МИД предложил пересмотреть закон, гарантирующий безвозмездную помощь по возвращению граждан России из-за границы, пишет РИА Новости.

Текущее законодательство предусматривает бесплатный вывоз россиян из-за границы в исключительных случаях, таких как угроза жизни.

Как отмечают в МИД, зачастую определить "исключительность" случая не представляется возможным, и в итоге это приводит к отказам в предоставлении помощи.

Ведомство предлагает прописать в законе гарантированное возвращение россиян при условии, что гражданин возместит расходы в бюджет в течение трех месяцев и отправит подтверждающий оплату документ в МИД по почте.

Таким образом, помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни и гражданин сам будет принимать решение о целесообразности обращения за подобной помощью.