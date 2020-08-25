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Россиянка стала жертвой преступников в Турции

15:44 25.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

На выходных в турецком городе Мармарис было совершено ограбление. Жертвой преступников стала гражданка России Габриэль Хельга Челик.

Грабители проникли в дом женщины ночью. Была похищена сумка и ключи от автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. Утром россиянка обратилась в полицию.

Благодаря тому, что на автомобиле была установлена система слежения, турецким правоохранителям удалось выяснить, что грабители покинули пределы Мармариса и находятся в Анталье. Преступников задержали, когда они пытались продать похищенную машину.

Задержанных доставили в Управление общественной безопасности округа Мармарис, где они дали признательные показания. Их дело передано в суд. Они проходят по статье «целенаправленная кража».

Полицейские вернули похищенный автомобиль владелице. Выяснилось, что один из преступников был знаком с россиянкой. Он неоднократно бывал в ее доме и лично знал ее супруга.

В последнее время Турция все чаще попадает в криминальные сводки. Недавно турецкие полицейские в Анталье задержали 55-летнего мужчину, который пытался надругаться над подростком.

Поездка в турецкое государство сопряжено со многими рисками. Кроме нестабильной криминальной обстановки там неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Известно, что власти Турции занижают количество зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом недавно рассказал специалист по внутренним болезням Мустафа Адыгюзель. Он заявил, что каждые сутки количество заразившихся увеличивается на 12 тысяч человек.
 

Темы: Турция, Безопасность туристов за рубежом, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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25.08.2020, 23:55
Гость: )))

Хельга-скандинавское.
25.08.2020, 19:46
Гость: stalker

"Жертвой преступников стала гражданка России Габриэль Хельга Челик". Во-первых, хотелось бы понять какой национальности эта гражданка ? Уж больно ФИО у нее экзотическое. Второе, из содержания статьи следует, что она постоянно проживает в Турции, где имеет семью, дом и машину. Так что гражданка России она только по паспорту. А раз так, то начхать что там с ней в ее любимой Турции приключилось.
25.08.2020, 19:45
Гость: Гость

Гражданка России-Габриэль Хельга Челик?! Вы серьезно?! В страшном сне может присниться гражданка с ТАКИМ именем! Кто она такая? Первое имя-испанское, второе-немецкое, фамилия-вообще турецкая)). Это что за интернационал такой????
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