Власти Таиланда планируют ввести долгосрочные туристические визы

18:43

С октября 2020 года правительство Таиланда планирует постепенно восстанавливать международный туризм и выдавать специальные туристические визы для долгосрочных посещений.

Такая виза позволит иностранным туристам приезжать в страну, но они должны будут согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней, сообщает Туристическое управление Таиланда.

Визу для долгосрочных посещений можно будет продлевать дважды, каждый раз на 90 дней. Стоимость визы, которая не имеет возрастных ограничений, составит 2 000 бат (около 4 800 руб.).

Ожидается, что специальная визовая схема вступит в силу после официального объявления властей и будет доступна в течение года - до 30 сентября 2021 года.

