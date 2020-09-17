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Власти Таиланда планируют ввести долгосрочные туристические визы

18:43 17.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

С октября 2020 года правительство Таиланда планирует постепенно восстанавливать международный туризм и выдавать специальные туристические визы для долгосрочных посещений.

Такая виза позволит иностранным туристам приезжать в страну, но они должны будут согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней, сообщает Туристическое управление Таиланда.

Визу для долгосрочных посещений можно будет продлевать дважды, каждый раз на 90 дней. Стоимость визы, которая не имеет возрастных ограничений, составит 2 000 бат (около 4 800 руб.).

Ожидается, что специальная визовая схема вступит в силу после официального объявления властей и будет доступна в течение года - до 30 сентября 2021 года.
 

Темы: Таиланд, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Туристические маршруты и направления
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