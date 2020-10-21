«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет при опоздании на рейс

11:39 21.10.2020

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене сбора за внесение изменений в авиабилеты на внутрироссийские рейсы, сообщает ТАСС.

Данная услуга будет доступна всем билетным категориям, включая эконом-класс не позднее 30 минут после времени вылета самолета, указанного в билете. Таким образом, опоздавшие пассажиры смогут поменять свои билеты.

Данное правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября 2020 года с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.

Ранее изменить дату или маршрут вылета можно было за 2600 рублей. Авиабилеты с невозвратным тарифом поменять нельзя было даже за эту сумму.