«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет при опоздании на рейс
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене сбора за внесение изменений в авиабилеты на внутрироссийские рейсы, сообщает ТАСС.
Данная услуга будет доступна всем билетным категориям, включая эконом-класс не позднее 30 минут после времени вылета самолета, указанного в билете. Таким образом, опоздавшие пассажиры смогут поменять свои билеты.
Данное правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября 2020 года с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.
Ранее изменить дату или маршрут вылета можно было за 2600 рублей. Авиабилеты с невозвратным тарифом поменять нельзя было даже за эту сумму.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То что появилась такая льгота,говорит об том,что «Аэрофлот» скоро развалится.И сегодня он делает всё, чтобы завлечь народ на самолеты .
А куда летать?Если вне России сплошные засады,то с санкциями ,то с короновирусом .Была Турция,да вся вышла.С запчастями,влияющими на безопасность полетов , такая же засада А внутри России более безопасный вид транспорта -железная дорога.
Россия медленно,но уверенно сползает в область экономических отношений фуфаек с рукавицами.Лесоповалы -будущее России,если китайцы вежливо оставят,что вырубать.