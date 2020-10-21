«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет при опоздании на рейс

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила об отмене сбора за внесение изменений в авиабилеты на внутрироссийские рейсы, сообщает ТАСС.

Данная услуга будет доступна всем билетным категориям, включая эконом-класс не позднее 30 минут после времени вылета самолета, указанного в билете. Таким образом, опоздавшие пассажиры смогут поменять свои билеты.

Данное правило распространяется на все билеты, приобретенные с 16 октября 2020 года с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.

Ранее изменить дату или маршрут вылета можно было за 2600 рублей. Авиабилеты с невозвратным тарифом поменять нельзя было даже за эту сумму. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2020, 12:39
    Гость: не наелся- не налижишься

    То что появилась такая льгота,говорит об том,что «Аэрофлот» скоро развалится.И сегодня он делает всё, чтобы завлечь народ на самолеты .
    А куда летать?Если вне России сплошные засады,то с санкциями ,то с короновирусом .Была Турция,да вся вышла.С запчастями,влияющими на безопасность полетов , такая же засада А внутри России более безопасный вид транспорта -железная дорога.
    Россия медленно,но уверенно сползает в область экономических отношений фуфаек с рукавицами.Лесоповалы -будущее России,если китайцы вежливо оставят,что вырубать.

© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации