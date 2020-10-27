В России предложили создать «туристическое такси»

08:30 27.10.2020

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к руководителю Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарине Догузовой с инициативой создания "туристического такси", пишет газета "Известия" со ссылкой на текст соответствующего письма.

В документе предлагается создание автоматизированных точек вызова такси, даже при отсутствии связи или при разряженном телефоне. Кроме того, предлагается субсидировать таксомоторные компании, которые перевозят пассажиров к туристическим центрам, а также обучение водителей навыкам гида.

Финансирование данного проекта предлагается выделять из нацпроекта "Туризм и индустрия гостепреимства". При этом в ООП затруднились назвать предполагаемый объем субсидий, которые потребуются для реализации этих предложений.

Эксперты, опрошенные изданием, оценили данную программу в размере от 300 млн до 1 млрд рублей. При этом они выразили сомнение в том, что подобная услуга будет востребована.