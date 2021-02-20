Кипр отложил открытие границ для туристов из РФ до 1 апреля

Власти Кипра решили отложить до 1 апреля открытие границ для туристов из России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Никосии.

По данным агентства, 18 февраля состоялось очередное заседание Совета министров Кипра, на котором было решено, что перенос России в в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля. 

Вместе с тем Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

Ранее планировалось, что российские туристы смогут посетить Кипр после 1 марта, когда Кипр планирует возобновить международный туризм для граждан 56 стран. 

Теперь же с 1 марта и до принятия соответствующего решения Россия будет относится к так называемой серой категории, то есть въезд в страну разрешен только отдельным категориям граждан.

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