Кипр отложил открытие границ для туристов из РФ до 1 апреля

10:27 20.02.2021

Власти Кипра решили отложить до 1 апреля открытие границ для туристов из России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Никосии.

По данным агентства, 18 февраля состоялось очередное заседание Совета министров Кипра, на котором было решено, что перенос России в в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля.

Вместе с тем Минздрав Кипра будет еженедельно пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее планировалось, что российские туристы смогут посетить Кипр после 1 марта, когда Кипр планирует возобновить международный туризм для граждан 56 стран.

Теперь же с 1 марта и до принятия соответствующего решения Россия будет относится к так называемой серой категории, то есть въезд в страну разрешен только отдельным категориям граждан.