В России разработают единый стандарт услуги «все включено»

11:16 3.03.2021

Ростуризм изучит возможность создания в России единого стандарта для оказания гостиничных услуг по системе "все включено", пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на поручение, данное ведомству вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Ростутизм также к концу текущей недели должен сообщить, насколько целесообразно включить меры по продвижению системы "все включено" внутри страны в нацпроект по развитию туризма.

Сегодня по системе "все включено" работают 10-15% российских отелей. Отмечается, что на текущий момент российские отели по-разному трактуют данный формат: в одном случае он предусматривает пять приемов пищи в день, в другом - возможность поесть 24 часа в сутки, в третьем - алкогольные напитки включены, в четвертом - нет.

В итоге это вызывает у туристов замешательство. Они часто не понимают, на какой сервис они могут рассчитывать, выбирая формат "все включено".

Чтобы устранить недопонимания со стороны туристов, Ростуризм планирует скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории "все включено" и "ультра все включено".