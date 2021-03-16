Греция намерена с 14 мая снять ограничения для отдыхающих из России

С 14 мая 2021 года Греция намерена открыть массовый въезд в страну для иностранных туристов и снять ограничения для отдыхающих из России.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпоса Эфстатиу.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», - сказал Эфстатиу.

В настоящее время в Грецию может въехать не более 500 российских туристов и только через три греческих аэропорта (Афины, Салоники и Ираклион). При этом туристов выборочно могут обязать сдать тест на COVID-19: в этом случае им запрещается покидать место временного проживания до получения результатов. Нарушителям грозит штраф в €5 тысяч.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2021, 03:28
    Гость: Затем!

    Представители Русской православной церкви внесли запрет, который касается всех прихожан, желающих помолиться на территории Греции
    Прихожане, которые планируют посетить территорию Греции, не могут совершать причастие, а также молиться в храмах, подчиняющихся Константинопольскому патриархату

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