Крым. Ай-Петри. Преимущества поездки

21:45 25.03.2021

В связи с распространением коронавируса, туризм внутри страны все больше и больше набирает популярность.

Поэтому, если вы любите посещать жаркие страны, но сейчас не можете поехать заграницу, стоит рассмотреть путешествие в Ай-Петри в Крыму

Отдых в Крыму. Преимущества

Крым уже долгое время привлекает огромное количество туристов, потому что помимо развитой инфраструктуры на полуострове, там существует неповторимый климат. Нужно сказать про огромное количество достопримечательностей.

Географическое положение полуострова

Все ассоциируют Крым с морем и теплой погодой, однако, там есть еще горы и степи. Полуостров омывается Азовским и Черным морями. Крым делится на 4 части: центральная, южная, восточная, западная. Они отличаются друг от друга непосредственно микроклиматом.

Ай-Петри – это горная вершина в Крымских горах, высота ее до 1223 метров. «Ай-Петри» переводится как «Святой Петр» с греческого языка. Между прочим, это одно из самых посещаемых туристических мест, путь до нее состоит из двух маршрутов: автомобильная дорога и канатная. Канатная дорога до Ай-Петри входит в ТОП-10 лучших подвесных дорог мира.

Достопримечательности Ай-Петри

1. Водопад Учан-Су

Он назван в честь реки, протекающей близ этого водопада. Он является самым высоким водопадом Крыма. Вход на смотровую площадку бесплатный.

2. Серебряная Беседка

Она расположена на высоте 856 метров над уровнем моря. Серебряная беседка осенью и зимой покрывается инеем, поэтому она так и называется. Плата за посещение не взимается.

3. Большой каньон.

Там можно увидеть нагромождение каменных глыб и валунов, многочисленные пороги и замысловатые водопады, карстовые ванны с изумрудной водой и величавые утесы большого каньона. Они навсегда останутся в памяти тех, кому посчастливилось побывать в этом уголке нетронутой дикой природы. Его можно посещать круглогодично и круглосуточно.

4. Пещера Трехглазка

Трехглазка знаменита на всей Южной части Крымского полуострова. Одна из немногих открытых пещер для посещения туристов. К слову, посетить ее можно только летом, зимой Трехглазка закрыта для людских глаз в целях сохранения ее природных ресурсов. В этой пещере можно найти огромное количество сталактитов, сталагмитов. Температура постоянная 9-11 градусов из-за постоянной циркуляции воздуха. Летом, посещая Трехглазку, вы увидите уникальное явление: на улице 30+ температура, а внутри пещеры сугроб и лед.

