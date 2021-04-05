Хорватия возобновила выдачу туристических виз в России

Хорватия возобновила оформление туристических виз в России. Посольство Хорватии уже принимает заявления на получение виз с целью туристических, деловых или частных поездок.

«Хорватия ждет российских туристов и подтверждает это практическими шагами. Границы Хорватии открыты для россиян: въехать могут как туристы, вакцинированные «Спутником V», так и путешественники, которые предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, отрицательный результат экспресс-теста на антигены к коронавирусу или справку о перенесенной коронавирусной инфекции. С 1 апреля возобновляется выдача туристических виз гражданам России. Таким образом, все россияне, которые захотят в этом году приехать в Хорватию, смогут это сделать», – рассказал «Вестнику АТОР» глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка.

По его словам, в Хорватии надеются, что стабильная эпидемиологическая обстановка на курортах и в городах страны, а также готовность принимать российских туристов помогут скорейшему восстановлению прямого авиасообщения с Россией.

Согласно информации Посольства Хорватии в Москве, национальная виза Хорватии дает разрешение для въезда и пребывания до 90 дней в каждый период продолжительностью 180 дней.

Заявление о выдаче визы подается не ранее, чем за 3 месяца до предполагаемой поездки.

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