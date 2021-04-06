Туристические агрегаторы помогают выбрать тур в 2021 году

18:24 6.04.2021

Многие страны с развитым туристическим сектором постепенно открывают границы для гостей из стран СНГ. С ограничениями, новыми медицинскими протоколами и требованиями к прилетевшим, но все же открывают.

Потенциальная аудитория отдыхающих, изголодавшихся по отдыху на море, да и сами туроператоры, просидевшие в вынужденном «отпуске» больше года, с радостью приняли хорошие новости. Но известные трудности остались. Например, большой ассортимент путевок по всем направлениям и их продавцов.

Поток туров в Турцию, Египет, ОАЭ, в Грузию и на Мальдивы хлынул на рынок, поставив туристов перед очередной проблемой – сложностью найти в растущем ассортименте ту самую, «свою» путевку.

Поисковики туров спешат на помощь

Помощь пришла от информационных ресурсов, которые сами ничего не продают и не берут комиссий от пользователей, но позволяют сравнить предложения от разных операторов, ориентируют в ценах на рынке, дают почитать отзывы об отелях – в общем, всесторонне помогают выбрать тур в открытую для посещения страну на основании объективных факторов.

Например, сравнить и выбрать актуальные путевки с вылетом из Ташкента вы можете на одном из поисковиков по ссылке. И такие ресурсы, национальные или международные, работают во всех странах СНГ. Что хорошо, для конечного потребителя, то есть туриста, их информационные услуги в большинстве своем остаются полностью бесплатными.

Лучшие цены на рынке

Многие туристы выбирают «поставщика» и конкретную путевку, исходя из главного для себя параметра – стоимости. При этом туры даже в один город, на одни даты и даже в те же самые отели у разных операторов и дистрибьюторов могут отличаться.

Поисковики эту проблему решают, выдавая актуальные цены по направлениям и позволяя выбрать оптимальную стоимость, сравнивая отели и путевки на одной странице. Некоторые сервисы дополнительно показывают стоимость тура в пересчете на день пребывания в стране.

Рейтинг и фильтры – объективно и информативно

Рейтинг отелей на страницах поисковиков, как правило, формируется на основании оценок из открытых источников. Например, на основе усредненного рейтинга Booking и Tripadvisor. Либо на основании собственной рейтинговой системы отелей и туров у агрегатора.

Определенную помощь в выборе оказывают и фильтры. Указав основные требования вроде даты вылета, «звездности» отеля, типа питания, «вилки» цен, на выходе вы получите только те предложения, которые соответствуют вашим ожиданиям. В условиях растущего ассортимента туров подобные поисковые инструменты становятся едва ли не первым помощником практичного туриста.