ЕС может разрешить въезд привитым от COVID-19 туристам из США этим летом
Европейский союз может разрешить свободный въезд американским туристам, полностью привитым от COVID-19 этим летом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, США используют для вакцинации препараты, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это должно позволить обеспечить им свободное передвижение и поездки в страны ЕС.
При этом страны Евросоюза могут сохранять свои ограничения, включая обязательный карантин для всех приезжих.
Возобновление поездок, однако, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, предположительные сроки открытия границ пока не называются.
Ранее Госдепартамент США выпустил рекомендации "не путешествовать" примерно для 80% стран мира, включая большинство стран ЕС, за исключением Испании, Австрии, Дании и Эстонии. Великобритании также нет в списке.
Отмечается, что на данный момент около 42% населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 28,5% полностью вакцинированы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Паранойя она такая. Вышки 5G тоже толпами жгли. Мракобесие, однако.
США используют для вакцинации препараты, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам
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1) это НЕ "вакцины".
2) эти уколы Генной терапии в лучшем случае - Никогда не проходили процедуру разрешений..
педосатанисты протащили их под специально принятый закон о чрезвычайной ситуаци - под пландемию.
эти препрататы НЕ прошли испытаний даже на животных.
3) в прошедшие выходные в лондоне прошла манифестация протеста против ГовидоБесия - сотни тысяч на улицах лондона без масок, забив на дистнацирование, с плакатами "спасите детей от вакцин", "нет карантинам" и тд
пресса разумеется как в рот воды набрала - глухо молчит, соображая какую новую Ложь выкатить..
можно подумать что привитые не являются переносчиками вирусов. Они могут сами не заболеть , но заразить многих. "Чудеса в решете", а не безопасность....
Намордники на человеков надели весной-2020, тем самым намекнув, что жить так, как мы жили дальше, нельзя!
Что это было?
Чуть философии...
Тысячу лет назад люди СМОТРЕЛИ В НЕБО, осознавая своё ничтожество перед лицом окружающей ПРИРОДЫ.
Сейчас Хомо Сапиенсы вообще не смотрят в небо, кувыркаясь в своём "человейнике" и решив, что являются хозяевами ПРИРОДЫ.
Они решили, что ни энергию, ни метеориты, ни вирусы, ни молнии не приходят СНАРУЖИ, а всё появляется внутри "человейника".
Такое впечатление, что человеки превращаются в пациентов Палаты №6...
По моему. Эти ракомендации выпущенные ранее, уже слишком поздние.