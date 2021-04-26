ЕС может разрешить въезд привитым от COVID-19 туристам из США этим летом

07:55 26.04.2021

Европейский союз может разрешить свободный въезд американским туристам, полностью привитым от COVID-19 этим летом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, США используют для вакцинации препараты, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это должно позволить обеспечить им свободное передвижение и поездки в страны ЕС.

При этом страны Евросоюза могут сохранять свои ограничения, включая обязательный карантин для всех приезжих.

Возобновление поездок, однако, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, предположительные сроки открытия границ пока не называются.

Ранее Госдепартамент США выпустил рекомендации "не путешествовать" примерно для 80% стран мира, включая большинство стран ЕС, за исключением Испании, Австрии, Дании и Эстонии. Великобритании также нет в списке.

Отмечается, что на данный момент около 42% населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 28,5% полностью вакцинированы.