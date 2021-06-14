ЕС снял ограничения на поездки для вакцинированных

Самолет Airbus A380

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК), согласно которому прошедшие полную вакцинацию граждане смогут свободно перемещаться в пределах Евросоюза.

Документ должен выдаваться бесплатно, в бумажном или цифровом формате и будет свидетельствовать о том, что его предъявитель привился от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции.

Владельцы сертификатов вакцинации не будут подвергаться тестированию или карантину (если прошли все стадии вакцинации), одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), не менее чем 14 дней назад, сообщает РБК.

Также выздоровевшие от коронавируса обладатели сертификатов, подтверждающих, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, могут не проходить тестирование и не соблюдать карантин.

Для получения сертификата необходимо пройти вакцинацию препаратом, разрешенным к применению европейским регулятором. В настоящее время ЕМА одобрило четыре вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Применение российской вакцины «Спутник V» разрешено только Венгрии и Словакии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.06.2021, 23:17
    Гость: gvozd

    так работает пропаганда.
    ес только что Отнял у еропейцев право на передвижение по ес, не не "снял ограничения".
    заметим, это было Фундаментальное право закрепленное в учредитеьных документах ес.
    это то как евопейцам продали идею создания единого экономического пространства - за ЭТО европейцы поддержали создание ес..
    и вот теперь это прао у европейцев Отняли - без аусвайса передвижение запрещено, созданы разные категории граждан в ес..
    стандартное начало левацкого фашизма.

  2. 14.06.2021, 22:26
    Гость: Лев Рубинштейн

    Патриот — это мужик, живущий в избе с соломенной крышей, но истово гордящийся тем, что у его барина самый высокий дом во всей волости. Вот все ваши фобии , а на Западе давным давно всем до Лампады , что там в дикой России происходит.

  3. 14.06.2021, 20:53
    Гость: То, что западлатая демокретиния

    выдумывает, включаю русофобию, это только бизнес и ничего более.

  4. 14.06.2021, 20:34
    Гость: Вот вот

    Как и Россииский Посол в Эстонии , еще весной втихаря привитый европейской вакциной , но разоблаченный совершенно случайно. Сколь убога эта россйиская пропаганда , но люди внемлящие ей еще убогее.

  5. 14.06.2021, 20:07
    Гость: Яржунимагу

    А известно ли почтеннейшей рассеяноязычной публике любопытная информация о производстве наших хвалёных вакцин? Оказывается, такое производство напрямую зависит от куриных яиц! И не простых, а полностью очищенных от патогенов яиц. В РФ такие не производятся, сообщили в Россельхознадзоре!

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