ЕС снял ограничения на поездки для вакцинированных

17:11 14.06.2021

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии (ЕК), согласно которому прошедшие полную вакцинацию граждане смогут свободно перемещаться в пределах Евросоюза.

Документ должен выдаваться бесплатно, в бумажном или цифровом формате и будет свидетельствовать о том, что его предъявитель привился от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или излечился от инфекции.

Владельцы сертификатов вакцинации не будут подвергаться тестированию или карантину (если прошли все стадии вакцинации), одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA), не менее чем 14 дней назад, сообщает РБК.

Также выздоровевшие от коронавируса обладатели сертификатов, подтверждающих, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, могут не проходить тестирование и не соблюдать карантин.

Для получения сертификата необходимо пройти вакцинацию препаратом, разрешенным к применению европейским регулятором. В настоящее время ЕМА одобрило четыре вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Применение российской вакцины «Спутник V» разрешено только Венгрии и Словакии.