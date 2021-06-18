Россия возобновляет полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня

Аэропорт

Россия полностью восстанавливает авиасообщение с Турцией. Российские туристы смогут отправиться на отдых в эту страну уже на следующей неделе - с 22 июня. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, которая является, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, руководителем которого она является.

Кроме того, с 28 июня возобновится авиасообщение еще в восемь стран - в США, Болгарию, Италию, Иорданию, Ирландию, на Кипр, в Бельгию и Северную Македонию.

Ростуризм 15 апреля 2021 года объявил о прекращении полетов из России в Турцию и Танзанию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этих странах: там был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, а в Танзании помимо этого - малярией.

В отличие от Турции, Танзания пока останется закрытой для российских туристов - Россия продлевает приостановку авиасообщения с этой страной еще на месяц - по 19 июля.  

Ранее, с 10 июля, были возобновлены авиасообщения между Россией и Люксембургом, Морокко, Маврикием, Хорватией, Албанией, Австрией, Венгрией, Ливаном. Со 2 июня сняты ограничения на полеты в Великобританию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.06.2021, 00:12
    Гость: Оллес

    //наши прививки нигде не признаны //
    Да,в ЕС вакцины российские "не сертифицированы".Ну,это чистая русофобская политика,разумеется.

  4. 18.06.2021, 23:36
    Гость: Рассвет

    Пилотом можешь ты не быть, летать научим всё равно, но....("В бой идут одни старики" Леонида Быкова), но...они не говорят, что наши прививки нигде не признаны и бумажки о них можно даже не предъявлять. Тупо на 10 дней вас закроют (где-то платно, а где-то бесплатно) в специальную гостиницу по прилёту в страну отдыха. Так что прежде чем лететь, обязательно узнавайте у туроператора, что там и как будет по прилёту.
    К примеру борт Визаир из Варшавы в Осло пару недель назад, на который подсело в Варшаве через транзит много наших из России, в Осло сразу закрыли на карантин. Всех. Очень сильно возмущались остальные пассажиры, особенно работающие в Норвегии поляки. Я летел в Осло из Гданьска и всю эту картину зрел лично в порту Осло.
    Но на нашем рейсе транзитных не было и нас выпустили, взяв тест в порту, на волю с задержкой на час.
    Не зевайте, чтобы потом не расстраиваться.
    В Польше тест платный от 300 злотых до 900.
    В Норвегии бесплатный.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Путин-Байден © KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Байден: внешняя инаугурация. Ему нужна возможность объявить о своем крупном международном успехе»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
Х/ф «Враг у ворот»
Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?
Избранное
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
Прелести неолиберализма: во Франции заговорили о невыносимых условиях жизни в стране
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Тихой cапой: дело головорезов Цапков спустили на тормозах
Италия медленно пробуждается от кошмара
Кипелов вспомнил о пророссийской пословице сербов
Плюсы и минусы бамбукового настила
«Война Карабаха за свою независимость идет не с 1992 года. Она идет с 22 июля 1918 года. Карабах был в составе советского Азербайджана, но никогда не был в составе несоветского Азербайджана»
Кредитная история и что на нее влияет
Кинопремьера «Родные»: Где-то здесь начинается Родина
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков оценил строительство городка для миротворцев в Карабахе