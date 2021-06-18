Россия возобновляет полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня
Россия полностью восстанавливает авиасообщение с Турцией. Российские туристы смогут отправиться на отдых в эту страну уже на следующей неделе - с 22 июня. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
По словам вице-премьера, которая является, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, руководителем которого она является.
Кроме того, с 28 июня возобновится авиасообщение еще в восемь стран - в США, Болгарию, Италию, Иорданию, Ирландию, на Кипр, в Бельгию и Северную Македонию.
Ростуризм 15 апреля 2021 года объявил о прекращении полетов из России в Турцию и Танзанию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этих странах: там был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, а в Танзании помимо этого - малярией.
В отличие от Турции, Танзания пока останется закрытой для российских туристов - Россия продлевает приостановку авиасообщения с этой страной еще на месяц - по 19 июля.
Ранее, с 10 июля, были возобновлены авиасообщения между Россией и Люксембургом, Морокко, Маврикием, Хорватией, Албанией, Австрией, Венгрией, Ливаном. Со 2 июня сняты ограничения на полеты в Великобританию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
яйца, только в профиль.
//наши прививки нигде не признаны //
Да,в ЕС вакцины российские "не сертифицированы".Ну,это чистая русофобская политика,разумеется.
а когда сидит один возле одного на пляже в своем регионе -это что нормально
Пилотом можешь ты не быть, летать научим всё равно, но....("В бой идут одни старики" Леонида Быкова), но...они не говорят, что наши прививки нигде не признаны и бумажки о них можно даже не предъявлять. Тупо на 10 дней вас закроют (где-то платно, а где-то бесплатно) в специальную гостиницу по прилёту в страну отдыха. Так что прежде чем лететь, обязательно узнавайте у туроператора, что там и как будет по прилёту.
К примеру борт Визаир из Варшавы в Осло пару недель назад, на который подсело в Варшаве через транзит много наших из России, в Осло сразу закрыли на карантин. Всех. Очень сильно возмущались остальные пассажиры, особенно работающие в Норвегии поляки. Я летел в Осло из Гданьска и всю эту картину зрел лично в порту Осло.
Но на нашем рейсе транзитных не было и нас выпустили, взяв тест в порту, на волю с задержкой на час.
Не зевайте, чтобы потом не расстраиваться.
В Польше тест платный от 300 злотых до 900.
В Норвегии бесплатный.
Вы не правы. Мы задавим их своей заразой!