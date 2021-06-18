Россия возобновляет полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня

22:50 18.06.2021

Россия полностью восстанавливает авиасообщение с Турцией. Российские туристы смогут отправиться на отдых в эту страну уже на следующей неделе - с 22 июня. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, которая является, такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, руководителем которого она является.

Кроме того, с 28 июня возобновится авиасообщение еще в восемь стран - в США, Болгарию, Италию, Иорданию, Ирландию, на Кипр, в Бельгию и Северную Македонию.

Ростуризм 15 апреля 2021 года объявил о прекращении полетов из России в Турцию и Танзанию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этих странах: там был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, а в Танзании помимо этого - малярией.

В отличие от Турции, Танзания пока останется закрытой для российских туристов - Россия продлевает приостановку авиасообщения с этой страной еще на месяц - по 19 июля.

Ранее, с 10 июля, были возобновлены авиасообщения между Россией и Люксембургом, Морокко, Маврикием, Хорватией, Албанией, Австрией, Венгрией, Ливаном. Со 2 июня сняты ограничения на полеты в Великобританию.