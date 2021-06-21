Россия и США планируют начать работу по восстановлению выдачи виз

© KM.RU, Алексей Белкин

Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз, формат на данный момент определяется. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, - создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться", - приводит его слова ТАСС.

Посол России Анатолий Антонов, в воскресенье вернувшийся в Вашингтон после примерно трех месяцев пребывания в Москве, куда он был приглашен на консультации, приступил к исполнению своих обязанностей.

По словам Иванова, въезд американских граждан в Россию после возобновления авиасообщения будет возможен после соответствующего постановления правительства.

В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение с США на регулярной основе, но с ограничением количества рейсов. Она уточнила, что авиасообщение возобновляется по маршруту Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.06.2021, 21:18
    Гость: сталкеру

    вы выдавали свои визы не по доброте душевной а потому что желающих получить российскую визу в США в 10раз меньше чем россиян получающих штатскую визу А бездельников в российском посольстве и в консульствах было столько же сколько американцев в их посольстве и консульствах Какой может быть принцип взаимности при этом Не смеши народ

  2. 21.06.2021, 20:14
    Гость: ONE

    актуальными в данном вопросе могут служить визы с целью получения ПМЖ ближе к Экватору-через 5-15 лет топливо (и энергоресурсы в общем) подорожает многократно...

  4. 21.06.2021, 19:34
    Гость: рожденный в конце 60-х

    Как все чинно,благородно. Бездельника посла послали за нас счет. Визы нужны варью, у них там бабло, а мне виза в СШб не нужна. Мне надо чтобы деньги были здесь а не в Санте барбаре.

  5. 21.06.2021, 19:30
    Гость: рожденный в конце 60-х

    Как все чинно,благородно. Бездельника посла послали за нас счет. Визы нужны варью, у них там бабло, а мне виза в СШб не нужна. Мне надо чтобы деньги были здесь а не в Санте барбаре.

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