Россия и США планируют начать работу по восстановлению выдачи виз
Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз, формат на данный момент определяется. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
"Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, - создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться", - приводит его слова ТАСС.
Посол России Анатолий Антонов, в воскресенье вернувшийся в Вашингтон после примерно трех месяцев пребывания в Москве, куда он был приглашен на консультации, приступил к исполнению своих обязанностей.
По словам Иванова, въезд американских граждан в Россию после возобновления авиасообщения будет возможен после соответствующего постановления правительства.
В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение с США на регулярной основе, но с ограничением количества рейсов. Она уточнила, что авиасообщение возобновляется по маршруту Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вы выдавали свои визы не по доброте душевной а потому что желающих получить российскую визу в США в 10раз меньше чем россиян получающих штатскую визу А бездельников в российском посольстве и в консульствах было столько же сколько американцев в их посольстве и консульствах Какой может быть принцип взаимности при этом Не смеши народ
актуальными в данном вопросе могут служить визы с целью получения ПМЖ ближе к Экватору-через 5-15 лет топливо (и энергоресурсы в общем) подорожает многократно...
Вот они, печеньки!
Как все чинно,благородно. Бездельника посла послали за нас счет. Визы нужны варью, у них там бабло, а мне виза в СШб не нужна. Мне надо чтобы деньги были здесь а не в Санте барбаре.
Как все чинно,благородно. Бездельника посла послали за нас счет. Визы нужны варью, у них там бабло, а мне виза в СШб не нужна. Мне надо чтобы деньги были здесь а не в Санте барбаре.