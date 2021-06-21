Россия и США планируют начать работу по восстановлению выдачи виз

18:20 21.06.2021

Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз, формат на данный момент определяется. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, - создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться", - приводит его слова ТАСС.

Посол России Анатолий Антонов, в воскресенье вернувшийся в Вашингтон после примерно трех месяцев пребывания в Москве, куда он был приглашен на консультации, приступил к исполнению своих обязанностей.

По словам Иванова, въезд американских граждан в Россию после возобновления авиасообщения будет возможен после соответствующего постановления правительства.

В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение с США на регулярной основе, но с ограничением количества рейсов. Она уточнила, что авиасообщение возобновляется по маршруту Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк.