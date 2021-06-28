В Греции у вакцинированных россиян выявили коронавирус

20:42 28.06.2021

У четырех туристов из России по прилете в Грецию был выявлен COVID-19, хотя на руках они имели подлинные документы о вакцинации

У четырех туристов из России по прилете в Грецию был выявлен COVID-19, хотя на руках они имели подлинные документы о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний". Все они прошли экспресс-тест. У четверых туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», - рассказал источник агентства.

Также ранее сообщалось, что положительные ПЦР-тесты получили и российские туристы с сертификатами о вакцинации на Кипре.

Напомним, недавно Греция изменила правила въезда для россиян. В частности, туристы из России вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании должны предоставить отрицательный лабораторный тест ПЦР за 72 часа или экспресс-тест за 48 часов до въезда. В аэропорту по прибытии они также должны пройти бесплатный экспресс-тест.

«Результат приходит за 10-15 минут, и пассажиры сразу же могут отправляться дальше. Если же выявляется кто-то положительный, то только они сдают мазок на ПЦР и отправляются в обсерватор. Если не подтверждается, то они продолжают отпуск. Если подтверждается положительный результат, остаются на карантине», - пояснил собеседник РИА Новости.