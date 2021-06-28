В Греции у вакцинированных россиян выявили коронавирус

Самолет Airbus A380

У четырех туристов из России по прилете в Грецию был выявлен COVID-19, хотя на руках они имели подлинные документы о вакцинации

У четырех туристов из России по прилете в Грецию был выявлен COVID-19, хотя на руках они имели подлинные документы о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний". Все они прошли экспресс-тест. У четверых туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», - рассказал источник агентства.

Также ранее сообщалось, что положительные ПЦР-тесты получили и российские туристы с сертификатами о вакцинации на Кипре.

Напомним, недавно Греция изменила правила въезда для россиян. В частности, туристы из России вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании должны предоставить отрицательный лабораторный тест ПЦР за 72 часа или экспресс-тест за 48 часов до въезда. В аэропорту по прибытии они также должны пройти бесплатный экспресс-тест.

«Результат приходит за 10-15 минут, и пассажиры сразу же могут отправляться дальше. Если же выявляется кто-то положительный, то только они сдают мазок на ПЦР и отправляются в обсерватор. Если не подтверждается, то они продолжают отпуск. Если подтверждается положительный результат, остаются на карантине», - пояснил собеседник РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.06.2021, 23:26
    Гость: уймитесь уже, в Ищраиле тоже треть заболевших

    после так её разэдак
    вакцинации, у них был Пфвйзер и Модерна или как её там...
    Одна дамочка в Турции(она замужем за турком) привилась первой дозой Пфайзера,имела 33 удовольствия, и отек лица, и почесун, и ломоту в суставах. отек лица она сфокала и выложила в блоге.
    =================
    Свеженькое из науки и техники))))0
    Одной из причин нового всплеска и тяжёлой ситуации по COVID-19 в России стало то, что заражённые люди начали выделять больше частиц вируса. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов.

    По словам вирусолога, сложившаяся сейчас в Москве ситуация является очень тяжёлой. Число заболевших в сутки приблизилось к максимальным показателям второй зимней волны.

    Что за научное понятие такое БОЛЬШЕ ЧАСТИЦ ВИРУСА?
    Что за формулировка ПРИБЛИЗИЛАСЬ К МАКСИМАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВТОРОЙ ЗИМНЕЙ ВОЛНЫ!!!!!!!
    И что же нам теперь делать?

    Срочно прививаться и носить масочки- штаммы разные, РЕЦЕПТ ОДИН,

    это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся иммунитет у части населения, — сообщил эксперт.

    При этом он отметил, что интенсивное вакцинирование и повсеместное ношение масок помогут справиться с пандемией всего за две-три недели.

  3. 28.06.2021, 21:37
    Гость: ABCD

    Подлый запад коварно разрушает миф о супер вакцине "спутник V"
    Того и глядишь, никто верить не станет в эту красивую но такую надоевшую всем сказку.
    Чем ответит чиновники на происки запада? Кончено, объявят о разработке новой вакцины. всем на зависть, главное, что бы никто не начал опровергать и её, или просто проверять.

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