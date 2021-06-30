Греция изменила правила въезда россиян в страну

Власти Греции изменили порядок въезда граждан России в страну.

Как пишет РИА Новости, с 30 июня все прибывающие россияне старше 12 лет должны предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 со сроком действия 72 часа до въезда или экспресс-теста, сделанного за 48 часов. Сертификаты о вакцинации, справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител больше не принимаются.

Кроме того, по прибытию в Грецию все пассажиры из России проходят обязательное бесплатное тестирование. Те, у кого выявляется положительный результат, сдают мазок на ПЦР и отправляются на десятидневный карантин. Если ПЦР-результат отрицателен, то туристы продолжают свое путешествие, если положительный - остаются на карантине.

Кроме того, не позднее чем за сутки до въезда надлежит заполнить анкету на travel.gov.gr, после чего пассажиру будет направлен QR-код, предъявляемый при посадке на борт самолета.

По словам властей Греции, данные изменения вызваны необходимостью снизить риск распространения коронавируса COVID-19.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 13:41
    Гость: личный опыт

    Клоун тут только ты.
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    Что греки не знают, что в нашем возлюбленном Отечестве можно купить справку о прививке, можно не уколоться, а справку получить.

  2. 30.06.2021, 12:45
    Гость: Личному клоуну

    Ты почитай внимательно новость - там даже ширнутым отравой дали от ворот поворот. Спрашивается - зачем ширялись, хомячки подопытные?

  3. 30.06.2021, 12:17
    Гость: личный опыт

    Правильно сделала, учитывая нежелание россиян прививаться и даже носить маски.

Все комментарии (6)
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