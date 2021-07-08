Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

17:52 8.07.2021

Президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом, пишет "Интерфакс".

Этим же указом отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих воздушные перевозки в Египет.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Чартерные полеты в курортные города Египта по-прежнему были запрещены.