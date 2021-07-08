Путин отменил запрет на чартерные рейсы в Египет

Президент РФ Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом, пишет "Интерфакс".

Этим же указом отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих воздушные перевозки в Египет.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Чартерные полеты в курортные города Египта по-прежнему были запрещены.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2021, 23:44
    Гость: Хреновое надвигается....этточно

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщила о существовании «российского штамма» коронавируса и включила его в список для дальнейшего мониторинга. Это следует из материалов на сайте ВОЗ. В сообщении организации указывается, что вирус был зафиксирован ещё в январе 2021 года и получил обозначение AT.1. Наблюдения за ним ведутся с 9 июня 2021 года. Помимо «российского штамма» COVID-19 в этом перечне ещё 11 мутаций инфекции, в том числе те, которые были зафиксированы ранее в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании. Все они, уточняется в сообщении ВОЗ, «предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять угрозу в будущем». Однако «доказательства их фенотипического или эпидемиологического воздействия» пока нет. В связи с этим все эти мутации «требуют усиленного мониторинга и повторной оценки данных», подчёркивают эксперты. Помимо этого списка, ВОЗ составила ещё один перечень — из мутаций, которые уже сегодня «вызывают озабоченность». В нём: британский, южноафриканский, бразильский и индийский штаммы коронавируса. При этом последняя мутация, по данным экспертов, вдвое заразнее уханьской версии SARS-CoV-2 и продолжает мутировать.
    Это уже не первая информация о «российском штамме» коронавируса. В январе 2021 года о его возможном существовании говорил глава разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

  3. 08.07.2021, 23:04
    Гость: Борьба с ковид набирает силу!

    В аэропортах с некоторых лавочек снимут запрет присаживаться, поскольку не только жыжа, но и авиабилет защищают?
    Хреновое надвигается...

  4. 08.07.2021, 22:49
    Гость: "Турысты" денег занесли.

    Да нет у них такого уровня заноса, турфирмы и так уже в...
    Зато Египет пообещал "купить", как обычно "в долг", 10 супер-пупер, не имеющих аналогов ssj100.

  5. 08.07.2021, 21:13
    Гость: Послал

    пипл на убой, патаму что надо вакцины засандалить фсем, а то срок годности кончается

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