«Россия» начнет выполнять рейсы на курорты Египта с 9 августа

14:49 29.07.2021

Росавиация выдала разрешение авиакомпании «Россия» на регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель перевозчика. Авиакомпания готовы приступить к выполнению рейсов уже с 9 августа, добавил он.

«"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-эль-Шейх и Хургаду — с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения», — сказал представитель компании.

По его словам, рейсы будут выполняться в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус», также заключено соглашение с АО «Шереметьево Безопасность».

Президент РФ Владимир Путин 8 июля отменил указ 2015 года, запрещавший чартерное авиасообщение с курортами Египта. Оперативный штаб разрешил открыть рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх с 9 августа, туда будут направляться по пять лайнеров в неделю. Запрос на допуск к полетам на египетские курорты из разных городов России в Росавиацию подали девять отечественных авиакомпаний.