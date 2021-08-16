Россия снимет ограничения на полеты еще в три страны

12:04 16.08.2021

С 27 августа Россия снимет ограничения на регулярные и чартерные рейсы еще в три страны. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, полеты будут возобновлены в Доминикану, Южную Корею, Чехию.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", - говорится в сообщении.

Кроме того, также с 27 августа будет увеличено число регулярных рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

Так, рейсы по маршруту Москва-Будапешт будут увеличены с 4 до 7 в неделю, также будут запущены рейсы из Сочи, Казани, Жуковского, Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары в Будапешт с частотой 1 рейс в неделю. А количество рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада, Москва - Шарм-эш-Шейх будет увеличено с 5 до 15 в неделю.