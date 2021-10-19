«Победа» начнет летать на курорты Египта до конца 2021 года

Российский лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») в течение недели намерен начать продажи билетов на рейсы в Египет.

«Летать начнем до конца года из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх», - рассказал РБК представитель авиакомпании.

При этом отмечается, что речь идет о регулярных рейсах. Ранее «Победа» никогда не летала на курорты Египта.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Египтом в начале августа. Разрешение на полеты получили «Аэрофлот», «Победа», S7, SmartAvia, NordStar, «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и ряд других российских перевозчиков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2021, 21:13
    Гость: тд

    Действующая администрация в государстве работает без устали на всех фронтах бытия ведя активные мероприятия ..

  4. 19.10.2021, 17:02
    Гость: Гость

    Не пойму я российское руководство. Идет рост заболеваемости, в ноябре собираются вводить локдаун по всей России из-за короны. А тут опять ....Да сколько можно??? Завозить эту заразу со всего мира в Россию!!! Ждём очередного повышения заболеваемости и смертности от привезенных из-за границы коронавирусов.

  5. 19.10.2021, 16:43
    Гость: не понял ни разу

    У нас ,как бы,эпидемия,или нет7 Народ заставляют колоться не пойми чем,на детей уже накат пошёл с пцр-тестами,которые выявляют вообще-то вич- инфекцию,а сами давай страну откроем настежь(уже открыли),с ноября можно будет летать туда-обратно в 10(десять!!!) стран-это как называется,ДУРИЛОВО? Значит,и статистика ваша такая же дурацкая и ложная.

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