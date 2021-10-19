«Победа» начнет летать на курорты Египта до конца 2021 года

15:36 19.10.2021

Российский лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») в течение недели намерен начать продажи билетов на рейсы в Египет.

«Летать начнем до конца года из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх», - рассказал РБК представитель авиакомпании.

При этом отмечается, что речь идет о регулярных рейсах. Ранее «Победа» никогда не летала на курорты Египта.

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Египтом в начале августа. Разрешение на полеты получили «Аэрофлот», «Победа», S7, SmartAvia, NordStar, «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и ряд других российских перевозчиков.