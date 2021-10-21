В России вырос спрос на зарубежный отдых на фоне ковидных ограничений

13:53 21.10.2021

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о росте спроса на зарубежные поездки. По ее словам, российские туристы на ноябрьские праздники чаще всего выбирают Египет, Турцию, ОАЭ, Доминикану и Венгрию.

«Думаю, что оставшиеся до праздников две недели укрепят лидерство этих стран», - цитирует «Интерфакс» слова Ломидзе.

При этом Ломидзе отметила, что по сравнению с тем же периодом 2020 года спрос на зарубежный отдых вырос на 40%.

Она добавила, что рост спроса на зарубежный отдых происходит на фоне торможения интереса туристов к турам по России, что связано с введением во многих регионах коронавирусных ограничений. Таких субъектов сейчас 30 из 85.