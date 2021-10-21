В России вырос спрос на зарубежный отдых на фоне ковидных ограничений
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о росте спроса на зарубежные поездки. По ее словам, российские туристы на ноябрьские праздники чаще всего выбирают Египет, Турцию, ОАЭ, Доминикану и Венгрию.
«Думаю, что оставшиеся до праздников две недели укрепят лидерство этих стран», - цитирует «Интерфакс» слова Ломидзе.
При этом Ломидзе отметила, что по сравнению с тем же периодом 2020 года спрос на зарубежный отдых вырос на 40%.
Она добавила, что рост спроса на зарубежный отдых происходит на фоне торможения интереса туристов к турам по России, что связано с введением во многих регионах коронавирусных ограничений. Таких субъектов сейчас 30 из 85.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нас всех на изоляцию, а туры в страны разносчики наоборот возобновили. Для тех у кого , как у Собчак, кубышка на ковидном Западе, все мечатся с ворованным добром, все одно пропадет.
С кем там в Израиле спала особенным способом гражданка Ха-ха меня не интересует. мало ли россиянок летают на в Израиль на подработки. Израиль планирует с 1 ноября разрешить въезд индивидуальным туристам. Однако россиян на данном этапе это не коснется. Въехать на территорию Еврейского государства смогут только сделавшие вторую прививку от коронавируса за последние полгода либо привившиеся трижды. Последние полтора месяца показатели заболеваемости в Израиле последовательно снижаются. В минздраве говорят о завершении четвертой волны эпидемии. Вот так. Мы к Красному морю, а у тебя прогулка вокруг болота дер Гадюкино. По прилету сдаем серологический тест. Он показывает у нас наличие антител. Это дает основания израильской системе здравоохранения признавать нас вакцинированными и/или переболевшими. Пужай исчо, деточка.
Не понимаю выражение «спрос на зарубежный отдых».
Непонятно слово «спрос».
Это говорит о том, что россияне осуждены реагировать на предложения тур операторов.
…
Когда я проснусь и в голове возникнет «спрос» на отдых за границей, у меня Х возможностей :
…
- сесть в машину и через полчаса пить кофе на берегу красивого озера 30 км от дома
- утром сесть в машину и ехать к одному из 3 морей на расстоянии 5-6 часов езды - по пути позвоню в один из отелей там и скажу что едем
- когда хочу ехать на длительное время - позвоню в агенство в городе у моря и закажу апартаменты на 2-8 недель в зависимости от того как долго хочу там быть
…
Нет нужды вообще пользоваться посредниками в таких случаях. Разница между ценой с посредником или без обычно больше 20%.
Моя дочь несколько лет назад по телефону заказала неделю на Мальдивах и сразу же после этого 2 недели на Цейлоне с машиной с цейлонским шофёром на всё время.
…
Надо просто знать языки. И конечно - вакцинироваться, чтобы не было нужды удирать из-за вируса.
слетали на Кипр, вернулись 15-го и ничего, отдохнули, загорели. Ковид не видели. А зятю позавчера за ковид за сентябрь надбавочка прилетела на счёт. Он посмеиваясь рассказывает как лохов разводят на вакцину и вообще в стационарах на этот ковид, но главное что копейка капает. И код у нас всех имеется без того как.
Ага, спала особенно в ширнутом на 80% Израиле - пиши исчё пропагандист ковидный.