Власти РФ встревожены туристической активностью граждан в нерабочие дни

13:40 29.10.2021

Российские власти обеспокоены туристической активностью граждан в период нерабочих дней, так как в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зеленого" (стабильного по COVID-19) региона", - приводит слова Голиковой "Интерфакс".

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, это должно помочь сбить новую волну заболеваемости коронавирусом в РФ.

С момента объявления нерабочих дней российские туроператоры зафиксировали рост бронирований на курортах Черноморского побережья. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о росте спроса на зарубежные поездки на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, российские туристы в период нерабочих дней чаще всего выбирают Египет, Турцию, ОАЭ, Доминикану и Венгрию.