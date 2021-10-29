Власти РФ встревожены туристической активностью граждан в нерабочие дни
Российские власти обеспокоены туристической активностью граждан в период нерабочих дней, так как в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зеленого" (стабильного по COVID-19) региона", - приводит слова Голиковой "Интерфакс".
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, это должно помочь сбить новую волну заболеваемости коронавирусом в РФ.
С момента объявления нерабочих дней российские туроператоры зафиксировали рост бронирований на курортах Черноморского побережья. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о росте спроса на зарубежные поездки на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, российские туристы в период нерабочих дней чаще всего выбирают Египет, Турцию, ОАЭ, Доминикану и Венгрию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Забавно переделывают у нас некоторые иностранные слова и имена. Папа Римский - совсем не папа. Например, Pope Benedict XVI, т. е. надо говорить Римский Поп. Но россияне такие стыдливые. Сразу Пушкина и Балду вспоминают. Делал доклад у нас вьетнамец. Его представили как профессора Хей. Он исправил представлявшего. Понятно, как? (я тоже стесняюсь писать, хотя произношу как надо).
Почему Голикова не может справиться с ковидом? Почему папа Римский, которому более 80 лет, не носит маски и всем пожимает руки и не заражается? Почему Италия, которой Россия помогала в прошлом году, справилась с ковидом, а в Россия пандемия нарастает? Одни «почему?».
Какое путешествие, сирый. Третий раз спрашиваю: ИЗ ВАС КОГО-ТО ОТПУСТИЛИ НА "НЕРАБОЧИЕ ДНИ"?
Умом Россию не понять!
Народ за подлянку режиму воздал:
Начхав на призыв взаперти домоседствовать,
Диктату назло предпочёл путешествовать!