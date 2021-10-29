Власти РФ встревожены туристической активностью граждан в нерабочие дни

Аэропорт Шереметьево

Российские власти обеспокоены туристической активностью граждан в период нерабочих дней, так как в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения. Сегодня на карте нет ни одного "зеленого" (стабильного по COVID-19) региона", - приводит слова Голиковой "Интерфакс"

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, это должно помочь сбить новую волну заболеваемости коронавирусом в РФ. 

С момента объявления нерабочих дней российские туроператоры зафиксировали рост бронирований на курортах Черноморского побережья. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о росте спроса на зарубежные поездки на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, российские туристы в период нерабочих дней чаще всего выбирают Египет, Турцию, ОАЭ, Доминикану и Венгрию.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2021, 19:56
    Гость: ha

    Забавно переделывают у нас некоторые иностранные слова и имена. Папа Римский - совсем не папа. Например, Pope Benedict XVI, т. е. надо говорить Римский Поп. Но россияне такие стыдливые. Сразу Пушкина и Балду вспоминают. Делал доклад у нас вьетнамец. Его представили как профессора Хей. Он исправил представлявшего. Понятно, как? (я тоже стесняюсь писать, хотя произношу как надо).

  2. 29.10.2021, 19:11
    Гость: Гость

    Почему Голикова не может справиться с ковидом? Почему папа Римский, которому более 80 лет, не носит маски и всем пожимает руки и не заражается? Почему Италия, которой Россия помогала в прошлом году, справилась с ковидом, а в Россия пандемия нарастает? Одни «почему?».

  3. 29.10.2021, 18:26
    Гость: Старый

    Какое путешествие, сирый. Третий раз спрашиваю: ИЗ ВАС КОГО-ТО ОТПУСТИЛИ НА "НЕРАБОЧИЕ ДНИ"?

  5. 29.10.2021, 17:08
    Гость: Народу гулянку режим навязал -

    Народ за подлянку режиму воздал:
    Начхав на призыв взаперти домоседствовать,
    Диктату назло предпочёл путешествовать!

Все комментарии (26)
Выбор читателей
Акция протеста против создания базы НАТО
В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины
© KM.RU, Михаил Попов
Апелляционный суд Амстердама счел «скифское золото» собственностью Украины
Директор института Гамалеи обвинил тяжело заболевших ковидом в коррупции
Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Избранное
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
«Будет вызывать у детей аллергию»: куда заведет новый воспитательный закон школы
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть первая
Бремя белого человека. Эффект Трампа
Елена Темникова: «Я всегда права!»
Фейерверки против водометов: в Берлине разгорелись протесты
Manimal «Purgatorio»
Школьная «Трапеза»: петербургский комбинат пригласил журналистов на обед
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Литва взялась продавать России «советскую оккупацию»
Депрессии, фобии, нарушения сна: как аукнулась дистанционка нашим школьникам