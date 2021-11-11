Россия обвинила Грецию в бездействии из-за долгов турфирмы

15:21 11.11.2021

Ростуризм ищет варианты, при которых один из крупнейших греческих туроператоров Mouzenidis Travel сможет возобновить свою работу в России. Если этого не произойдет, то 27 тысяч российских туристов не смогут даже частично компенсировать потери при крахе турфирмы, пишет РБК.

До 15 ноября туркомпания должна предоставить ведомству сведения о новом договоре страхования. В противном случае туроператора исключат из Единого федерального реестра туроператоров.

«Мы, безусловно, будем бороться за права наших туристов и искать любую возможность для разрешения ситуации. Тем не менее судьбу российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel, который работает по российским законам, нам предстоит решить в ближайшие дни», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Mouzenidis Travel продал россиянам туры на 18 миллионов евро (почти 1,6 миллиарда рублей по курсу ЦБ на 31 марта). Долги у компании появились после того, как деньги туристов перевели в греческий офис Mouzenidis Travel, после чего они «пропали». Их не получили ни отели, ни авиаперевозчики. Ростуризм еще летом направлял властям Греции предложения по урегулированию ситуации: компанию готовы спасти инвесторы, но для этого им нужны гарантии, что Греция предоставит льготное размещение российских туристов на курортах.

Ответа от Афин пока не последовало. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, наблюдаемая ситуация «может нанести урон туристическому имиджу Греции».