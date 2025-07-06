В Шереметьево за сутки задержали и отменили почти 400 рейсов

Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Министерство транспорта России сообщило, что за последние сутки в московском аэропорту Шереметьево задержан 241 рейс, отменены — 158. В Петербургском Пулково задержаны 36 и отменены 87 рейсов, в аэропорту Нижнего Новгорода отменены 12 рейсов.

Как уточнило ведомство в Telegram-канале, по состоянию на 6:00 мск все аэропорты входят в плановый режим работы, массового скопления людей в зонах вылета нет. «Привлечены дополнительные сотрудники, пассажирам предоставляется вода, питание, доступны комнаты матери и ребенка, места для инвалидов, а также места для отдыха»,— цитирует сообщение «Коммерсант».

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. Их ввели более суток назад. Ранее Росавиация сообщила, что прием и отправку самолетов возобновили аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода, которые также не работали более суток. В аэропорту Шереметьево 5 июля ограничения вводили пять раз.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.07.2025, 16:29
    Гость: Агент Смит

    Нормальная тема. В последнее время, благодаря отключениям мобильного интернета и отмене авиарейсов, благополучные Питер и Москва почувствовали что идёт война.

  4. 06.07.2025, 16:14
    Гость: Александр С.

    Во время ожидания надо было передавать посредством громкой связи выступления президента. Новые русские бабки ему не конкуренты.

  5. 06.07.2025, 15:33
    Гость: таки

    эти игрушечные паршивые самолетики нечем обнаруживать и перехватывать.Ни дирижаблей,ни прожекторов,ни кукурузников АН-2,ни боевых лазеров.Про космические спутники и говорить нечего.

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