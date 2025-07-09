Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы

Аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу в ближайшее время, заявили в Министерстве транспорта.

"Авиагавань в числе 11 аэропортов юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Аэропорт Геленджика готов возобновить работу с 10 июля. Регулярные рейсы будут выполняться с 8:30 до 20:00 мск. Компания "Аэрофлот" первой объявила об их запуске с 18 июля.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили, что полеты на курорт безопасны.

В европейской части России остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь.

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