Первый прямой рейс Москва–Пхеньян приземлился в столице КНДР

В понедельник утром в столицу КНДР прибыл первый авиарейс из Москвы.

Как пишет РИА Новости, самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Nordwind вылетел из московского аэропорта Шереметьево накануне вечером в 19:30. Время полета составило около восьми часов. На борту объявления звучали на русском и корейском языках.

В международном аэропорту Пхеньяна самолет встретили цветами. В числе прибывших — российская делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым, который руководит межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.

Продажа билетов на рейсы в Пхеньян стартовала 18 июля. Минимальная цена составляла 44,7 тысячи рублей. Разрешение на полеты Nordwind получила от Росавиации в начале месяца. Обратный рейс в Москву намечен на 29 июля, вылет запланирован на 9:00 по местному времени (3:00 мск).

По словам министра Козлова, авиасообщение будет регулярным, с частотой один рейс в месяц. Он назвал запуск маршрута «историческим шагом», подчеркнув его значение для укрепления связей между столицами двух стран.

Северокорейская сторона также расценивает восстановление авиалинии как подтверждение укрепляющихся отношений между государствами. Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо заявил, что новый рейс станет важным фактором развития партнерства, сближения народов и расширения двустороннего экономического сотрудничества.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2025, 17:58
    Гость: re:

    Твоё суждение относится к характерной психологии хохла, притаившегося в хате с краю.
    Это хохлы предают всех и вся, что признают даже в самой 404, где ходит не мало анекдотов на эту тему. Так что, хлопец, корейцев ты бы лучше не цеплял от безделья.

  2. 28.07.2025, 17:29
    Гость: Пилот

    Сегодня произошел еще один масштабный сбой в работе аэрофлота. Серверы компании подверглись хакерской атаке и выполнение многих рейсов быдо остановлено. Система компьютерной безопасности не справилась. За атакой возможно стоят украинские товарищи.

  4. 28.07.2025, 17:13
    Гость: Закон суров, но он Закон

    Юристы лучше знают на каких самолётах летать. Скоро они и отечественные сделают

  5. 28.07.2025, 15:55
    Гость: Сергей

    т.е. когда США снимает санкции с захватившими власть в Сирии террористами, американцы сами и есть террористы.

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