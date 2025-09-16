Ряд стран ЕС не поддержали идею блокировки шенгенских виз для россиян

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали предложение ЕС о введении новых визовых ограничений для граждан России. Там опасаются, что введение ограничений нанесет серьезный удар по национальной экономике, особенно по туриндустрии, пишет "Российская газета" со ссылкой на греческое издание Pronews.

Отмечается, что средний российский турист тратит в Греции около 1300 евро в день, что более чем вдвое превышает расходы туриста из Британии. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2025, 19:31
    Гость: Васечкин

    1300 евро конечно загнули, а вот 200 евро в день реалистично, с учётом дорогого жилья. Вообще ограничение туризма, это большая глупость, себе только экономику портят, многие курортные города живут только за счёт туристов.

  2. 16.09.2025, 18:45
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Списочек-бы узнать врагов народа ,которые тратят во вражеских странах по $ 1300 в день ,на человека(наверняка это разношерстные чиновники,депутаты,мэры городов ,губернаторы,и пропагандисты всех мастей)

