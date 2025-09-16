Ряд стран ЕС не поддержали идею блокировки шенгенских виз для россиян

17:48 16.09.2025

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали предложение ЕС о введении новых визовых ограничений для граждан России. Там опасаются, что введение ограничений нанесет серьезный удар по национальной экономике, особенно по туриндустрии, пишет "Российская газета" со ссылкой на греческое издание Pronews.

Отмечается, что средний российский турист тратит в Греции около 1300 евро в день, что более чем вдвое превышает расходы туриста из Британии.