Чехия закрыла все визовые центры в России
Чешские визовые центры в России прекратили работу, и теперь заявления на визы нужно подавать в консульский отдел посольства Чехии в Москве, сообщает "Коммерсант".
Последний день приема заявлений в региональных центрах был 26 сентября, а в Москве — 29 сентября 2025 года. Теперь все обращения будут рассматриваться только в консульском отделе посольства Чехии в Москве. Заявления, поданные через визовые центры до их закрытия, будут обработаны и отправлены заявителям обычным способом.
В 2022 году Чехия прекратила выдачу гражданам РФ туристических виз и запретила им первичный въезд в страну с туристическими целями.
И Шкоды
Интересно, кому хуже стало? На толстосумов из РФ там треть всего ресторанного и гостиничного бизнеса ориентировалась. Туристы из РФ в год привозили им от 300 лямов валюты. Снимали целые рестораны для гулянок. Это не туристы из Германии которые заказывают булочку 3х4см и кружку самого дешевого пива. Ещё туда специально приезжали в косметические клиники, просто на лечение. Толстосумы то найдут куда поехать.
У фиников разорились целые отрасли от туристов до магазинного и прочего бизнеса. Там уже бунтовать начали потихоньку требуя открыть границы с РФ.
Больше всех наверное "счастливы" те, кто имел бизнес на древесине из РФ. Всё потекло в Китай. Прессованные брикеты из опилок для печного отопления в Финляндии подорожали в 5 раз.
юмор такой?
Можно подумать к этим нищебродам паломничество было. Всё равно нам скоро Польшу делить, Чехию со Словакией объединять, Югославию восстанавливать... Визы для этого ненужны.
Можно крокус на них повесить или беслан. Ну уж убийство Николая II сам бог велел. Как раз отмажем наши братские народы, а этих на свалку истории