Чехия закрыла все визовые центры в России

18:15 30.09.2025

Чешские визовые центры в России прекратили работу, и теперь заявления на визы нужно подавать в консульский отдел посольства Чехии в Москве, сообщает "Коммерсант".

Последний день приема заявлений в региональных центрах был 26 сентября, а в Москве — 29 сентября 2025 года. Теперь все обращения будут рассматриваться только в консульском отделе посольства Чехии в Москве. Заявления, поданные через визовые центры до их закрытия, будут обработаны и отправлены заявителям обычным способом.

В 2022 году Чехия прекратила выдачу гражданам РФ туристических виз и запретила им первичный въезд в страну с туристическими целями.