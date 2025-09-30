Чехия закрыла все визовые центры в России

Чешские визовые центры в России прекратили работу, и теперь заявления на визы нужно подавать в консульский отдел посольства Чехии в Москве, сообщает "Коммерсант".

Последний день приема заявлений в региональных центрах был 26 сентября, а в Москве — 29 сентября 2025 года. Теперь все обращения будут рассматриваться только в консульском отделе посольства Чехии в Москве. Заявления, поданные через визовые центры до их закрытия, будут обработаны и отправлены заявителям обычным способом.

В 2022 году Чехия прекратила выдачу гражданам РФ туристических виз и запретила им первичный въезд в страну с туристическими целями.

  2. 30.09.2025, 22:13
    Гость: ABCD

    Интересно, кому хуже стало? На толстосумов из РФ там треть всего ресторанного и гостиничного бизнеса ориентировалась. Туристы из РФ в год привозили им от 300 лямов валюты. Снимали целые рестораны для гулянок. Это не туристы из Германии которые заказывают булочку 3х4см и кружку самого дешевого пива. Ещё туда специально приезжали в косметические клиники, просто на лечение. Толстосумы то найдут куда поехать.
    У фиников разорились целые отрасли от туристов до магазинного и прочего бизнеса. Там уже бунтовать начали потихоньку требуя открыть границы с РФ.
    Больше всех наверное "счастливы" те, кто имел бизнес на древесине из РФ. Всё потекло в Китай. Прессованные брикеты из опилок для печного отопления в Финляндии подорожали в 5 раз.

  4. 30.09.2025, 21:41
    Гость: Россиянин

    Можно подумать к этим нищебродам паломничество было. Всё равно нам скоро Польшу делить, Чехию со Словакией объединять, Югославию восстанавливать... Визы для этого ненужны.

  5. 30.09.2025, 20:39
    Гость: А можно и с пользой

    Можно крокус на них повесить или беслан. Ну уж убийство Николая II сам бог велел. Как раз отмажем наши братские народы, а этих на свалку истории

