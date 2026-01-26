Работа системы бронирования Leonardo восстановлена

Работоспособность системы бронирования "Леонардо", со сбоем в которой столкнулись в понедельник российские авиапредприятия, восстановлена. Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера - компании "Сирена Трэвел", пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы "Ростеха".

Как сообщалось, "Аэрофлот" после уведомления о сбое отменил более 20 рейсов из московского Шереметьево.

Для анализа произошедшего, "минимизации последствий сбоя для пассажиров" на площадке Росавиации в понедельник пройдет совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса, сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

