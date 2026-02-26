Анапа может получить статус курорта федерального значения

Анапу планируют наделить статусом курорта федерального значения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий проект.

"Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 981 860 гектаров курортом федерального значения Анапа в границах территории", - говорится в документе.

Инициатором выступил Минздрав России. В настоящий момент документ проходит антикоррупционную экспертизу и общественные обсуждения. Окончательное решение требует согласования с профильными ведомствами.

Статус курорта федерального значения даст территории особые условия: охрану уникальных природных ресурсов (минеральных вод, грязей, климата), финансирование развития инфраструктуры из госбюджета и строгий контроль за санитарными зонами.

