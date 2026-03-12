Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке
Затраты туристов из-за закрытия воздушного пространства в ряде ближневосточных стран будут компенсированы, в том числе через фонд персональной ответственности туроператоров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
"Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей в такой ситуации, в том числе из фонда персональной ответственности, если путевка была приобретена в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года", - приводит его слова "Интерфакс".
"Соответствующие документы должны быть подготовлены туроператором, а срок уплаты отчислений за первый квартал текущего года в фонд они смогут перенести на два месяца с 15 апреля на 15 июня. Это решение правительством принято", - подчеркнул Мишустин.
Он напомнил, что с конца февраля было закрыто воздушное пространство десяти государств - ОАЭ, Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сирии. Из-за этого многие путешественники столкнулись с невозможностью выехать из этих стран.
В сети предлагают поиск родственников в Израиле, а вдруг какя нибудь про про бабушка еврейка и можно будет получить заветный израильский паспорт и гражданство как у всех депутатов и членов правительства РФ.
Иран может победить Израиль, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Иран может победить Израиль», — сказал посол в ходе пресс-конференции на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня», посвященной Международному дню Аль-Кудса.
При этом Нофаль считает, что Иран, будучи в состоянии победить Израиль, не сможет одолеть США, в связи с чем призвал к поиску политического соглашения для урегулирования конфликта.
«Нужно прийти к соглашению. Нужно работать над тем, как арабские страны совместно с Ираном могут остановить нападение на Иран. Сейчас есть много вариантов, как вернуть ситуацию в политическое русло», — заявил дипломат.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Оказывается в казне полно денег для богатых туристов (за границу нищие не ездят), в то время как бойцам рискующим жизнью на передовой собирают волонтёры по рублю. Туристов никто не посылал на курорты во время боевых действий и они должны отвечать за свои действия в том числе и материально. А эти миллиарды надо направить для бойцов, т. к их отпраивило воевать государство. И это не курорты.Так будет справедливо.
Им надо иногда отдыхать. Имеют Право. Ведь пашут круглосуточно
помогать надо в Брянске, Курске, Белгороде идр. городах, а не этим отдохнувшим. фос мажор.