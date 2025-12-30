Гайд путешественника в Китай
Китай в 2025 году — одно из самых привлекательных направлений для россиян. Страна открыла безвизовый режим, перелёты стали доступнее, а интерес к туризму, бизнесу и шопингу в КНР заметно вырос.
Но есть нюанс, о котором предупреждают почти все опытные путешественники: в Китае почти не работают привычные способы оплаты.
К этому добавляется ещё один фактор: карты Visa и Mastercard российских банков за границей фактически не работают. Но не для кого ни секрет, что сегодня почти каждый второй россиянин имеет карту банка страны СНГ — Казахстана, Узбекистана или другой соседней юрисдикции — и активно использует её в поездках.
На этом фоне особую актуальность приобретают решения, которые позволяют платить в Китае так же просто, как дома — по QR-коду, быстро и без лишних действий. И здесь на первый план выходят два банка из стран СНГ, которые уже реализовали такие сценарии: Octobank (Узбекистан) и Kaspi.kz (Казахстан) — оба с поддержкой Alipay+ в своих мобильных приложениях.
Почему в Китае не работают привычные карты
Даже при наличии международной карты путешественники сталкиваются с тем, что:
-
терминалы не принимают карту;
• требуется локальная регистрация в китайских платёжных сервисах;
• возникают двойные конвертации;
• списания происходят с задержками или блокируются.
Китай уже несколько лет живёт в формате QR-экономики, где основным способом оплаты стали Alipay и WeChat Pay, а карты — лишь вспомогательный инструмент.
Поэтому для комфортной поездки важно не просто иметь карту, а доступ к QR-платежам внутри китайской инфраструктуры.
Alipay и Alipay+: что именно нужно туристу
Здесь важно понимать разницу:
-
Alipay — кошелёк и переводы внутри китайской экосистемы;
• Alipay+ — международная платёжная платформа, через которую иностранные банки подключаются к сети китайских мерчантов.
Именно Alipay+ позволяет туристам из России и СНГ платить по QR-коду в Китае, не открывая китайский счёт и не проходя локальную верификацию.
Банки СНГ, которые уже дают такой доступ
На сегодня подтверждённый и рабочий сценарий QR-оплаты через Alipay+ из банковского приложения реализован у двух крупных игроков СНГ:
- Kaspi Bank (Казахстан)
Kaspi Bank — крупнейшая финтех-экосистема Казахстана — также реализовала интеграцию Alipay+ в Kaspi Super App.
В официальных материалах банка описан сценарий: пользователь открывает приложение, выбирает сервис Alipay+ и оплачивает покупки по QR-коду за границей, в том числе в Китае.
- Octobank (Узбекистан)
Octobank стал первым банком Узбекистана, который интегрировал Alipay+ в своё мобильное приложение Octo-mobile.
Интеграция реализована через национальную платёжную систему HUMO и позволяет клиентам оплачивать покупки у мерчантов Alipay+ в Китае и других странах.
Таким образом, россияне, у которых есть карты банков СНГ, уже сегодня могут пользоваться китайской платёжной инфраструктурой — легально и без обходных схем.
Как платить в Китае через QR: общий сценарий
Независимо от банка (Octobank или Kaspi), логика оплаты выглядит схожим образом:
- Открываете банковское приложение
- Выбираете оплату через Alipay+
- Сканируете QR-код продавца или показываете свой QR
- Подтверждаете платёж
При этом:
-
интернет нужен, VPN не требуется;
• OTP и офлайн-коды не используются;
• конвертация происходит автоматически;
• платёж подтверждается мгновенно.
Для пользователя это выглядит как обычная оплата в приложении — без ощущения «заграничного» платежа.
Регистрация и важные условия
Здесь есть различия по странам, но общий принцип одинаковый.
Octobank
-
пользователь должен быть авторизован в Octo-mobile;
• первичная регистрация и идентификация проходят в Узбекистане через сервис myID;
• после активации приложение работает за границей без ограничений по географии.
Kaspi Bank
-
пользователь должен быть клиентом Kaspi и иметь активный аккаунт в Kaspi Super App;
• дополнительные локальные регистрации в Китае не требуются;
• оплата доступна при нахождении за границей.
Для россиян это означает простую вещь: если у вас уже есть карта банка СНГ, вы можете использовать её как основной платёжный инструмент в Китае.
Какие карты можно использовать в Octo-mobile (Octobank)
Отдельное преимущество решения от Octobank — гибкость в работе с картами разных платёжных систем. Через мобильное приложение Octo-mobile пользователь может привязать сразу несколько карт и выбирать удобный источник оплаты.
Через приложение Octo-mobile можно привязать:
-
карты HUMO и UZCARD любых банков Узбекистана;
• карты Visa и Mastercard, выпущенные Octobank.
Это позволяет использовать сервис даже при наличии нескольких карт разных платёжных систем — например, комбинировать локальные карты и международные карты Octobank в одном приложении. Для путешественника это удобно: не нужно менять привычную карту, достаточно выбрать нужную в момент оплаты.
Где ещё работает Alipay+ через эти банки
Alipay+ — глобальная сеть. Через Octobank и Kaspi оплата доступна более чем в 50 странах, включая:
-
Азию: Япония, Южная Корея, Сингапур, Таиланд;
• Европу: Германия, Франция, Италия, Испания;
• Ближний Восток: ОАЭ, Катар, Турция;
• СНГ и Америку: Казахстан, Армения, США, Чили.
Это удобно для тех, кто путешествует по сложным маршрутам — Китай + Азия или Китай + Европа.
Почему это выгоднее наличных и Visa/Mastercard
Путешественники, уже использующие QR-платежи через банки СНГ, отмечают:
-
не нужно заранее покупать валюту;
• нет двойной конвертации;
• нет чарджбеков Visa и Mastercard;
• платёж принимают там, где карты не работают;
• вы платите в понятной валюте и контролируете расходы.
Отдельный плюс — обычный Alipay и WeChat Pay часто не работают за пределами Китая, если пользователь не авторизован локально. Alipay+ через банки СНГ продолжает работать.
Итог: с чем ехать в Китай россиянину в 2025 году
Современный Китай — это:
-
безвизовый въезд;
• цифровая экономика;
• QR-платежи как стандарт;
• ограничения для российских карт Visa и Mastercard.
На этом фоне банки СНГ с интеграцией Alipay+ — Octobank и Kaspi — становятся практичным решением для россиян, которые хотят путешествовать без финансовых сюрпризов.
Если у вас уже есть карта банка СНГ, вы можете платить в Китае так же просто, как дома — нужно лишь выбрать правильный инструмент.
