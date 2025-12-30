Гайд путешественника в Китай

Как россиянам платить в Китае в 2025 году: решения Octobank и Kaspi.

Китай в 2025 году — одно из самых привлекательных направлений для россиян. Страна открыла безвизовый режим, перелёты стали доступнее, а интерес к туризму, бизнесу и шопингу в КНР заметно вырос.

Но есть нюанс, о котором предупреждают почти все опытные путешественники: в Китае почти не работают привычные способы оплаты.

К этому добавляется ещё один фактор: карты Visa и Mastercard российских банков за границей фактически не работают. Но не для кого ни секрет, что сегодня почти каждый второй россиянин имеет карту банка страны СНГ — Казахстана, Узбекистана или другой соседней юрисдикции — и активно использует её в поездках.

На этом фоне особую актуальность приобретают решения, которые позволяют платить в Китае так же просто, как дома — по QR-коду, быстро и без лишних действий. И здесь на первый план выходят два банка из стран СНГ, которые уже реализовали такие сценарии: Octobank (Узбекистан) и Kaspi.kz (Казахстан) — оба с поддержкой Alipay+ в своих мобильных приложениях.

Почему в Китае не работают привычные карты

Даже при наличии международной карты путешественники сталкиваются с тем, что:

  • терминалы не принимают карту;
    • требуется локальная регистрация в китайских платёжных сервисах;
    • возникают двойные конвертации;
    • списания происходят с задержками или блокируются.

Китай уже несколько лет живёт в формате QR-экономики, где основным способом оплаты стали Alipay и WeChat Pay, а карты — лишь вспомогательный инструмент.

Поэтому для комфортной поездки важно не просто иметь карту, а доступ к QR-платежам внутри китайской инфраструктуры.

Alipay и Alipay+: что именно нужно туристу

Здесь важно понимать разницу:

  • Alipay — кошелёк и переводы внутри китайской экосистемы;
    • Alipay+ — международная платёжная платформа, через которую иностранные банки подключаются к сети китайских мерчантов.

Именно Alipay+ позволяет туристам из России и СНГ платить по QR-коду в Китае, не открывая китайский счёт и не проходя локальную верификацию.

Банки СНГ, которые уже дают такой доступ

На сегодня подтверждённый и рабочий сценарий QR-оплаты через Alipay+ из банковского приложения реализован у двух крупных игроков СНГ:

  • Kaspi Bank (Казахстан)

Kaspi Bank — крупнейшая финтех-экосистема Казахстана — также реализовала интеграцию Alipay+ в Kaspi Super App.
В официальных материалах банка описан сценарий: пользователь открывает приложение, выбирает сервис Alipay+ и оплачивает покупки по QR-коду за границей, в том числе в Китае.

  • Octobank (Узбекистан)

Octobank стал первым банком Узбекистана, который интегрировал Alipay+ в своё мобильное приложение Octo-mobile.
Интеграция реализована через национальную платёжную систему HUMO и позволяет клиентам оплачивать покупки у мерчантов Alipay+ в Китае и других странах.

Таким образом, россияне, у которых есть карты банков СНГ, уже сегодня могут пользоваться китайской платёжной инфраструктурой — легально и без обходных схем.

Как платить в Китае через QR: общий сценарий

Независимо от банка (Octobank или Kaspi), логика оплаты выглядит схожим образом:

  1. Открываете банковское приложение
  2. Выбираете оплату через Alipay+
  3. Сканируете QR-код продавца или показываете свой QR
  4. Подтверждаете платёж

При этом:

  • интернет нужен, VPN не требуется;
    • OTP и офлайн-коды не используются;
    • конвертация происходит автоматически;
    • платёж подтверждается мгновенно.

Для пользователя это выглядит как обычная оплата в приложении — без ощущения «заграничного» платежа. 

Регистрация и важные условия

Здесь есть различия по странам, но общий принцип одинаковый.

Octobank

  • пользователь должен быть авторизован в Octo-mobile;
    • первичная регистрация и идентификация проходят в Узбекистане через сервис myID;
    • после активации приложение работает за границей без ограничений по географии.

Kaspi Bank

  • пользователь должен быть клиентом Kaspi и иметь активный аккаунт в Kaspi Super App;
    • дополнительные локальные регистрации в Китае не требуются;
    • оплата доступна при нахождении за границей.

Для россиян это означает простую вещь: если у вас уже есть карта банка СНГ, вы можете использовать её как основной платёжный инструмент в Китае.

Какие карты можно использовать в Octo-mobile (Octobank)

Отдельное преимущество решения от Octobank — гибкость в работе с картами разных платёжных систем. Через мобильное приложение Octo-mobile пользователь может привязать сразу несколько карт и выбирать удобный источник оплаты.

Через приложение Octo-mobile можно привязать:

  • карты HUMO и UZCARD любых банков Узбекистана;
    • карты Visa и Mastercard, выпущенные Octobank.

Это позволяет использовать сервис даже при наличии нескольких карт разных платёжных систем — например, комбинировать локальные карты и международные карты Octobank в одном приложении. Для путешественника это удобно: не нужно менять привычную карту, достаточно выбрать нужную в момент оплаты.

Где ещё работает Alipay+ через эти банки

Alipay+ — глобальная сеть. Через Octobank и Kaspi оплата доступна более чем в 50 странах, включая:

  • Азию: Япония, Южная Корея, Сингапур, Таиланд;
    • Европу: Германия, Франция, Италия, Испания;
    • Ближний Восток: ОАЭ, Катар, Турция;
    • СНГ и Америку: Казахстан, Армения, США, Чили.

Это удобно для тех, кто путешествует по сложным маршрутам — Китай + Азия или Китай + Европа.

Почему это выгоднее наличных и Visa/Mastercard

Путешественники, уже использующие QR-платежи через банки СНГ, отмечают:

  • не нужно заранее покупать валюту;
    • нет двойной конвертации;
    • нет чарджбеков Visa и Mastercard;
    • платёж принимают там, где карты не работают;
    • вы платите в понятной валюте и контролируете расходы.

Отдельный плюс — обычный Alipay и WeChat Pay часто не работают за пределами Китая, если пользователь не авторизован локально. Alipay+ через банки СНГ продолжает работать.

Итог: с чем ехать в Китай россиянину в 2025 году

Современный Китай — это:

  • безвизовый въезд;
    • цифровая экономика;
    • QR-платежи как стандарт;
    • ограничения для российских карт Visa и Mastercard.

На этом фоне банки СНГ с интеграцией Alipay+ — Octobank и Kaspi — становятся практичным решением для россиян, которые хотят путешествовать без финансовых сюрпризов.

Если у вас уже есть карта банка СНГ, вы можете платить в Китае так же просто, как дома — нужно лишь выбрать правильный инструмент.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
Почему газификация страны свернула не туда. Итоги газовой пятилетки от «Газпрома»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Экономист Белоусов заявил о «преимуществе отсталости» у России
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Потанин: Россия перестала быть мировой бензоколонкой
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
Избранное
«ЭкзоМарс-2022» не взлетит: Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом»
Боцман и Бродяга (Гарик Сукачев и А.Ф. Скляр), 30 апреля, ДК имени Горбунова
Флип «Скверная муза» (рецензия на клип)
Вадим Курылев («Электропартизаны»): «Все песни существуют всегда, и просто проявляются в нашем мире в какой-то момент»
Torch Project «Камышовый рай» (компакт-кассета)
Ход Небензей. Россия возглавила бунт против «прививочников» в Генассамблее ООН
«Поддержка Евроатлантикой нынешней Украины и укронацизма – естественна и закономерна»
Америка вырастила смертельного врага своими руками
«Власть пытается затыкать дыры тем, чем придется»: почему уборщица победила на выборах
«Русская Правда», 9 ноября, «Дорогая, я перезвоню»
Инвестиции. Так ли страшен чёрт, как его малюют?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации