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В ЦИК представлены доказательства фальсификаций на выборах в Приморье

09:13 25.12.2018
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Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье, пишет гвзета "Ведомости".

По мнению экспертов движения, фальсификации наблюдались на участках, которые были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010), а сами копии итоговых протоколов введены под конец подсчета голосов почти одновременно - после 1:00 по местному времени 17 декабря. Более того, выборы прошли при ослабленном общественном наблюдении.

""Голос" потребовал от Центризбиркома провести проверку на всех участках с КОИБ-2010, рекомендовать крайизбиркому обратиться с исками об отмене итогов выборов на 47 участках и провести там ручной пересчет", - отмечает издание.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила газете, что получила данные, собранные экспертами движения, и уточнила, что комиссия "будет реагировать после того, как разберется в ситуации".

На прошедших 16 декабря выборах главы региона претендовали четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Врио главы Приморского края Олег Кожемяко по итогам обработки всех протоколов участковых комиссий победил в выборах, набрав 61,88% голосов. избирателей.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

Темы: Владивосток, Выборы в органы власти в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 18:00
Гость: Избирком

Голос отрабатывает полученные забугорные гранты.
Странно, что ничего не пишут в статье про Ищенко. Во втором туре подкупал избирателей. Тарасенко использовал адмресурс. Справедливо выперли обоих. Внутри коммунистической «тусовки» Приморья обсуждают, что среди «дублеров» (тех, кто отдал подпись и в поддержку Ищенко, и в поддержку какого-либо другого кандидата) оказались и депутаты от КПРФ, хотя за это уставом партии предусмотрено исключение. Партия не стала его выдвигать своим кандидатом из-за каких-то разногласий с местным отделением. Можно только гадать из-за каких: есть версия, что он задолжал им денег, есть версия, что он «отвязался» — был не совсем «своим». В результате Ищенко от выборов был отстранен. Продвижение по партийной лестнице — единственный шанс для Андрея Ищенко остаться в федеральной повестке, поскольку как самостоятельного игрока эксперты его оценивают невысоко: «точно не Навальный».
25.12.2018, 17:56
Гость: Правда?

А то что фаворита выборов Ищенко, депутаты из муниципального фильтра тупо не допустил до выборов, тоже не верить? И всё в угоду тому чтобы победил ставленник Кремля Кожемяко.
Может не верить и тому, что заксобрание Края В ХОДЕ выборного процесса, поменяло правило выборов, тоже не верить? А ведь это грубейшее нарушение закона. Нельзя менять правила выборов, когда выборы уже идут. В Приморье депутаты это сделали.
25.12.2018, 17:38
Гость: Полномочия контролёра - каждому!

Чтобы выборы наконец-то перестали быть липовыми, необходимо выполнение следующих условий:
1. Признать голосование не только правом, но и священным гражданским долгом, за пренебрежение которым карать настолько крупным штрафом, чтобы явка гарантированно превысила 90%.
2. Бюллетени нумеровать, скрывая их № загнутым и дубликатно пронумерованным корешком, отрываемым избирателем в кабине для голосования.
3. Строго пронумерованные индивидуальные результаты выборов построчно публиковать в интернете ради перепроверки их избирателями.
4. В случае обнаружения фальшивки для доказательства факта фальсификации предоставить каждому избирателю право по предъявлении отрывного корешка с № требовать бюллетень с тем же № (Не стОит бояться очередей: при честном подсчёте голосов их не будет!).
5. Того, кто выявит подделку, вознаграждать настолько щедро, чтобы потребность в исправлении "ляпа" возникла поголовно у каждого, чей голос был сфабрикован.
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