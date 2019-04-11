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Минобороны создаст региональные центры на случай военного положения

12:32 11.04.2019
Сергей Шойгу
© KM.RU, Сергей Кудряшов

Минобороны планирует открыть во всех регионах России центры координации силовых ведомств в кризисных ситуациях, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Шойгу.

Предполагается, что эти центры будут предоставлять информацию по социальным и экономическим вопросам, сообщать о возникновении кризисных ситуаций, состоянии транспортной инфраструктуры. «Мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах», — заявил министр.

Первый подобный центр координации будет открыт в Туле. Соглашение об информационном взаимодействии между Минобороны и областью уже подписано. Он будет создан за счет регионального бюджета. Средства для строительства отдельного здания центра с необходимыми коммуникациями уже предусмотрены.

При возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с Минобороны, МЧС, другими силовыми ведомствами как по горизонтали, так и по вертикали, говорится на сайте правительства Тульской области. Регион также сможет обмениваться с военным ведомством информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу.

Центры координации будут создаваться по примеру Национального центра управления обороны (НЦУО), говорится в пресс-релизе Минобороны.

Как отмечает издание, подобные ситуационные центры уже существовали в последние годы на площадках аппаратов губернаторов. Официально их курируют вице-губернаторы, но реально ими занимаются замруководителя аппарата губернатора или начальники управлений и департаментов в региональных администрациях.

Темы: Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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11.04.2019, 15:46
Гость: ИКД

имитация кипучей деятельности.
11.04.2019, 15:44
Гость: good

Они будут информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах!!! Но! Во всех регионах России центры координации!
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Смешно. Прямо оккупационный режим. Половина сидит, половина их охраняет. Вот только жизнь за него (за режим) кто хочет положить (если что)? Никто?
Это ПОСЛЕДСТВИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА...
А дальше БОЛЬШЕ!

Кстати, МО и г.шойгу с какого перепуга хочет подменить ФСБ?
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"Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.!" (М.Жванецкий)
11.04.2019, 14:59
Гость: stalker

Кризисными ситуациями у нас МЧС заниматься должно. При чем здесь МО РФ ? Лучше бы озаботились налаживанием системы подготовки резервистов. Это прямая задача данного министерства.
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