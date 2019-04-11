Минобороны создаст региональные центры на случай военного положения

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Минобороны планирует открыть во всех регионах России центры координации силовых ведомств в кризисных ситуациях, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Шойгу.

Предполагается, что эти центры будут предоставлять информацию по социальным и экономическим вопросам, сообщать о возникновении кризисных ситуаций, состоянии транспортной инфраструктуры. «Мы будем информировать местные органы исполнительной власти об изменении военно-политической обстановки в регионе и приграничных районах», — заявил министр.

Первый подобный центр координации будет открыт в Туле. Соглашение об информационном взаимодействии между Минобороны и областью уже подписано. Он будет создан за счет регионального бюджета. Средства для строительства отдельного здания центра с необходимыми коммуникациями уже предусмотрены.

При возникновении кризисных ситуаций у губернатора и членов правительства области появится возможность оперативно взаимодействовать с Минобороны, МЧС, другими силовыми ведомствами как по горизонтали, так и по вертикали, говорится на сайте правительства Тульской области. Регион также сможет обмениваться с военным ведомством информацией о социальной защищенности военнослужащих, обеспечении их детей местами в детских садах и школах, ходе призыва граждан на военную службу.

Центры координации будут создаваться по примеру Национального центра управления обороны (НЦУО), говорится в пресс-релизе Минобороны.

Как отмечает издание, подобные ситуационные центры уже существовали в последние годы на площадках аппаратов губернаторов. Официально их курируют вице-губернаторы, но реально ими занимаются замруководителя аппарата губернатора или начальники управлений и департаментов в региональных администрациях.