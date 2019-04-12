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Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ выложили в интернет

12:20 12.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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На специализированных форумах в интернете опубликована база данных 120 тысяч клиентов банков, которым отказали в обслуживании по закону об отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает «Коммерсант».

База появилась в сети еще несколько месяцев назад, при этом в ЦБ и Росфинмониторинге не знали об этом до апреля. Представитель неназванного банка подтвердил, что в списке находятся данные реальных клиентов-отказников.

В Росфинмониторинге считают, что утечка не могла произойти из-за действий службы. В ЦБ сообщили, что передают банкам данные об отказниках в зашифрованном виде.

Юристы, опрошенные изданием, считают, что утечка может подпадать под действие нескольких статей УК РФ. В СК сообщили, что пока не получали заявлений из-за утечки.

Эксперты в области информационной безопасности назвали произошедшее первым случаем, когда утечка имела отношение к ЦБ.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 16:16
Гость: Михаил

Список отмывающих должен быть опубликован. Народ дожен знать своих воров!!!
Против могут быть только сами воры и черные адвокаты.
12.04.2019, 15:15
Гость: СК, работайте, чего ждёте?

Наивный...
12.04.2019, 14:26
Гость: gvozd

которым отказали в обслуживании по закону об отмывании денег и финансировании терроризма,
--
надо полное название закону давать - по Американскому закону об .....
по сути это список граждан рф которых поражают в правах на основе американского "законодательства" врагах америки.
интересная система в рф все таки..
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