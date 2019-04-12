Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

22:42

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн руб., следует из декларации, которая опубликована на сайте Кремля. По сравнению с 2017-м его доход уменьшился в два раза.

В собственности президента имеются две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), а также два автомобиля — ГАЗ-М21, «Нива» — и автоприцеп «Скиф», пишет РБК.

В 2017-м Путин заработал 18,7 млн руб. Это было почти вдвое больше, чем в 2016-м (8,8 млн руб.). Тогда же из декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Премьер-министр Дмитрий Медведев за 2018 год заработал 9,917 млн руб. В его декларации также указаны квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в аренде у премьера есть земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м.

Заработок премьера в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос с 8,6 млн рублей примерно на 16% или на 1,35 млн рублей. Годом ранее декларация фиксировала сокращение дохода главы правительства между 2016 и 2017 годами на 21,6 тыс. рублей, что в аппарате правительства объяснили уменьшением доходов от процентов по банковским вкладам.

Средний ежемесячный доход Медведева в прошлом году составлял 826 тыс. 460 рублей, сообщает ТАСС.