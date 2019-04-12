Три процента россиян владеют почти всем богатством страны

14:11

Специалисты Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка впервые проанализировали уровень неравенства в России. Как выяснилось, по итогам 2018 года, 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений сосредоточены в руках 3% самого обеспеченного населения страны. Об этом сообщил «Коммерсант».

Такое исследование проводилось впервые. Оценку концентрации финансовых активов в верхней доходной группе аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики. Росстат же выполняет подобный анализ на основе данных налоговой статистики, которые не совсем четко отражают реальность, и демонстрирует совсем другие данные.

Если по версии Росстата за последние пять лет дифференциация населения по финансовым активам практически не изменилась, то при учете «невидимых» для активов 3% самых богатых уровень такого расслоения предсказуемо оказался намного выше. «Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — заключают экономисты.

Так, традиционные исследования показывали, что на 20% самых обеспеченных граждан в 2013 году приходилось 42-45% всех финансовых активов. Самые малообеспеченные 20% в 2018 году владели 5-6%. После дооценки данных с учетом 3% самых обеспеченных граждан показатель концентрации финансовых активов и сбережения в руках богатых вырос вдвое.

При этом аналитики отмечают, что есть тенденция к снижению доходов самых обеспеченных россиян, в то время как за пять лет реальные доходы беднейшего населения несколько увеличились.