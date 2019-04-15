Японские СМИ назвали «сухой закон» причиной развала СССР

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Курс на перестройку сильно замедлился из-за гнева пьющих советских граждан, которых лишили единственной радости в жизни после ввода «сухого закона». Это, в конечном итоге, и привело к распаду Советского Союза. Так считает журналист Мититаку Хаттори японского издания Asahi Shimbun.

Автор опубликованного в газете материала заявил, что алкоголь оказал существенное влияние на судьбу России в середине 1980-х, когда последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил бой повальному пьянству в стране на государственном уровне и ввел «сухой закон».

Хаттори выразил уверенность, что именно из-за подобного рода политики все пошло не так.

«Одновременно она вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение — алкоголь. Это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Горбачева», — заявил Хаттори.

Японский журналист также отметил взаимосвязь между любовью первого президента РФ Бориса Ельцина к спиртному и свержением власти противника алкоголя — Горбачева.

Хаттори отметил, что в современной России пьют гораздо меньше, чем в Японии. Журналист подчеркнул, что на его родине есть немалое количество людей, выпивающих каждый день. В России пить без видимой причины не принято.