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Японские СМИ назвали «сухой закон» причиной развала СССР

09:50 15.04.2019
Изображение с сайта wikimedia.org
Изображение с сайта wikimedia.org
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Курс на перестройку сильно замедлился из-за гнева пьющих советских граждан, которых лишили единственной радости в жизни после ввода «сухого закона». Это, в конечном итоге, и привело к распаду Советского Союза. Так считает журналист Мититаку Хаттори японского издания Asahi Shimbun.

Автор опубликованного в газете материала заявил, что алкоголь оказал существенное влияние на судьбу России в середине 1980-х, когда последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил бой повальному пьянству в стране на государственном уровне и ввел «сухой закон».

Хаттори выразил уверенность, что именно из-за подобного рода политики все пошло не так.

«Одновременно она вызвала гнев пьющих, у которых было только одно развлечение — алкоголь. Это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Горбачева», — заявил Хаттори.

Японский журналист также отметил взаимосвязь между любовью первого президента РФ Бориса Ельцина к спиртному и свержением власти противника алкоголя — Горбачева.

Хаттори отметил, что в современной России пьют гораздо меньше, чем в Японии. Журналист подчеркнул, что на его родине есть немалое количество людей, выпивающих каждый день. В России пить без видимой причины не принято.

Темы: Япония, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, История СССР
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 17:03
Гость: Иван простак

Ну если ты не подоспеешь с теориями обустройства России , то вероятно.
15.04.2019, 17:02
Гость: Иван простак

Есть более эффективный рецепт наполняемости бюджета. Распространение государством наркотиков через школы, с обязательным финансовым отчётом классных руководителей. Если ты готов разменять деньги на гибель нации.
По поводу штурмовиков. Пусть этим занимается комсомольский отряд имени Максима Перепелицы. Какая разница. Все лучше, чем твоя диаррея из ханжества и глупости.
15.04.2019, 15:19
Гость: Влад

А может они и правы.
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