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Арашуков отчитался о своих доходах из СИЗО по памяти

17:17 15.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в банде, отправил в Совфед декларацию о своих доходах. Он составил документ «по памяти», так как находится в СИЗО.

«Изначально он обратился в Совет Федерации с просьбой прислать ему справку 2НДФЛ для заполнения декларации, но когда его проигнорировали, он отправил из СИЗО информацию о доходах, составленную по памяти. Но точно отправил в установленный законом срок», — сказала адвокат сенатора от Карачаево-Черкесии Анна Ставицкая, передает «Интерфакс».

Ранее вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев заявил, что Арашуков к 1 апреля не подал декларацию за 2018 год. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», если сенатор не представил сведения о доходах и имуществе или сделал это несвоевременно, то это может стать основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Арашуков находится под стражей с 30 января. 12 марта следователи попросили отстранить Арашукова от должности члена Совфеда, где он представлял Карачаево-Черкесию.

Также арестован его отец Рауль, которого обвинили в хищении у «Газпрома» 30 миллиардов рублей.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 21:45
Гость: ...

Совсем оборзели... (с)В.Путин
15.04.2019, 21:20
Гость: Арашуков. Сыпыравка о даходах

Заработал немного денег, совсем чуть-щуть. трыста тясяц руплей. Софвсем мало однако, вах!
15.04.2019, 17:43
Гость: Арашуков отчитался о своих доходах из СИЗО по памяти

Где-то 30-40 миллиардов имею...(Арашуков)
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