Арашуков отчитался о своих доходах из СИЗО по памяти

17:17

Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в банде, отправил в Совфед декларацию о своих доходах. Он составил документ «по памяти», так как находится в СИЗО.

«Изначально он обратился в Совет Федерации с просьбой прислать ему справку 2НДФЛ для заполнения декларации, но когда его проигнорировали, он отправил из СИЗО информацию о доходах, составленную по памяти. Но точно отправил в установленный законом срок», — сказала адвокат сенатора от Карачаево-Черкесии Анна Ставицкая, передает «Интерфакс».

Ранее вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев заявил, что Арашуков к 1 апреля не подал декларацию за 2018 год. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы», если сенатор не представил сведения о доходах и имуществе или сделал это несвоевременно, то это может стать основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Арашуков находится под стражей с 30 января. 12 марта следователи попросили отстранить Арашукова от должности члена Совфеда, где он представлял Карачаево-Черкесию.

Также арестован его отец Рауль, которого обвинили в хищении у «Газпрома» 30 миллиардов рублей.