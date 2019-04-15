Visa запустила проект по обналичиванию денег на кассах в магазинах

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Международная платежная система Visa начала использовать в России системы снятия наличных с ее карт в кассах магазинов. Проект по снятию наличных стартовал пока в тестовом режиме. На данный момент к пилотному запуску новой системы подключились сеть сыроварен «Русский пармезан» и Россельхозбанк.

Обналичить деньги можно в магазинах в Истринском районе Московской области. Если все пройдет нормально, то географию планируется существенно расширить. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу международной платежной системы.

Также со временем к проекту подключатся и другие банки. Для того, чтобы сейчас снять деньги на кассах магазинов в вышеуказанном районе, клиенту нужно совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном. Операцию можно подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом.

«Опираясь на опыт других стран, где сервис снятия наличных на кассах магазинов уже работает, мы уверены, что эта новая услуга повысит доверие россиян к безналичным средствам оплаты», — приводит агентство слова главы Visa в России Екатерины Петелиной.

Летом 2019 года станет доступна услуга Сбербанка «Покупка с выдачей». По этому же принципу на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные.

Начиная с июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях.

Поначалу крупные суммы снять будет нельзя. В Сбербанке определили первоначальный максимум: это пять тысяч рублей. Кассир будет суммировать стоимость покупок и снимаемые деньги и проводить единую операцию.