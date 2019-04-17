Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

15:29

Дальнейшая интеграция Москвы и Минска во всех сферах продолжится — российская сторона передала руководству Белоруссии список предложений по дальнейшему сотрудничеству. Для России братская Белоруссия остается ближайшим партнером, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава Кабмина ответил на вопросы депутатов Госдумы РФ по итогам ежегодного отчета правительства.

«Для нас Белоруссия остается ближайшим партнером, является участником Союзного государства. В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции», — заявил Медведев.

Он отметил, что на данный момент руководство Белоруссии изучает документ и расставляет свои собственные приоритеты по российским предложениям.

Глава правительства подчеркнул, что совместная работа продолжается, а Белоруссия остается для России важнейшим рынком.

«Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество, но при этом мы должны, естественно, помнить, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодно», — обратил внимание на особенности дружеского двустороннего диалога Медведев.

В 2019 году договору о создании российско-белорусского Союзного государства исполнилось 20 лет.