]]> ]]>
Главная В России Новости

Россия передала Белоруссии предложения по интеграции

15:29 17.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Дальнейшая интеграция Москвы и Минска во всех сферах продолжится — российская сторона передала руководству Белоруссии список предложений по дальнейшему сотрудничеству. Для России братская Белоруссия остается ближайшим партнером, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава Кабмина ответил на вопросы депутатов Госдумы РФ по итогам ежегодного отчета правительства.

«Для нас Белоруссия остается ближайшим партнером, является участником Союзного государства. В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции», — заявил Медведев.

Он отметил, что на данный момент руководство Белоруссии изучает документ и расставляет свои собственные приоритеты по российским предложениям.

Глава правительства подчеркнул, что совместная работа продолжается, а Белоруссия остается для России важнейшим рынком.

«Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество, но при этом мы должны, естественно, помнить, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодно», — обратил внимание на особенности дружеского двустороннего диалога Медведев.

В 2019 году договору о создании российско-белорусского Союзного государства исполнилось 20 лет.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Правительство России, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.04.2019, 17:22
Гость: видимо

снова запретят ввоз молочных продуктов из Белоруссии, как запретили яблоки. Они работают ... а в взаиморасчеты за энергоресурсы производят в баксах и все печатаю своих рублей столько, сколько им разрешает ФРС, как главный финансовый оккупант всей планеты. Все привязано по спекулятивному курсу к доллару. Скоро посевная, а значит тарифы на топливо должны вырасти. Видимо братский народ больше находится в Израиле, который бомбит Сирию, где продолжают гибнуть и сирийцы и российские военные, а не проживает в Белоруссии. Может объединение и необходимо, но это теперь должны решать народы России и РБ на референдуме, иначе будет очередной "майдан" и "донбас" только в РБ.
17.04.2019, 17:21
Гость: гнус

"Язык без костей".20 "договору",а даже мозолей нет,все при своих интересах!"Лука" не отдаст власть, пока "колю" на свое место не "усадит".Сказочники и сказкам исполнилось 20 лет.
17.04.2019, 17:08
Гость: ИванОв ИвАнов

Айфоня в очередной раз несёт дичайший бред с умным видом. Из Беларуси платёжеспособный рынок,как из г... пуля.Сначала даём невозвратные миллиардные кредиты, а потом продаём в Беларусь товары, за которые литвины расплачиваются нашими же деньгами.
Все комментарии (8)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.