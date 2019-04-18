Депутату - высший балл! За что?

Тут вот коэффициент полезности депутата рассчитывать научились. Результаты, конечно, странноваты. Но зато мы теперь знаем, за что депутатам дают высший балл



Фото с сайта duma.gov.ru

Кажется, и до нас дошли новые веяния. Страна просит реформ, страна хочет ответственной власти, люди устали от чиновников и депутатов, периодически озвучивающих совершеннейшую дичь, и наши молитвы, похоже, были услышаны…

Теперь, для того чтобы все вышеперечисленное стало реальностью, нам предлагают КПД: коэффициент полезности депутата. Правда, пока не официально, а как некую инициативу частных лиц и общественных объединений, но с неким намеком на то, что этот КПД со временем может превратиться в полноценный инструмент оценки депутатской деятельности.

Этот коэффициент полезности будет рассчитываться на основании четырех параметров.

Первый: народное голосование на сайте Deputat.club. Предполагается, что это голосование покажет, как хорошо депутат может мобилизовать своих сторонников. Что, в свою очередь, должно свидетельствовать о его реальной популярности.

Второй: индекс медийности. То есть количество появлений на телевидении и радио, а также упоминаний в печатных СМИ и на крупных интернет-порталах.

Третий: индекс активности депутата в Госдуме. Будет составляться на основе открытой статистики выступлений и внесенных депутатом законодательных инициатив.

Четвертый: экспертный индекс, составленный на основании оценок пятисот авторитетных журналистов, политологов и так далее.

Строго говоря, это исследование проводится уже в шестой раз. Но похоже, что сейчас к нему решили привлечь больше внимания. Является это частной инициативой создателей рейтинга или за этим стоят более серьезные интересы, сказать очень сложно. В любом случае, запрос в обществе на какую-то систему оценки депутатов (а потом, возможно, и чиновников) есть, и такое совпадение трудно считать случайным.

Однако если критически взглянуть на этот индекс, мы увидим довольно беспомощную и малоэффективную систему оценки, которая вряд ли сможет выявить реальную полезность депутата. Давайте, как говорится, по пунктам…

Во-первых, любое «народное голосование» очень легко «накрутить». Способы этой накрутки возможны разные, ибо это в значительной степени зависит от настроек голосования на сайте, но в любом случае оно возможно.

Причем, в зависимости от способа защиты от накрутки, возрастает и трудоемкость самого голосования. А значит, проголосовавших будет меньше, и пара тысяч «купленных» голосов легко сможет качнуть чашу весов в пользу наиболее богатого (или влиятельного) депутата.

Во-вторых, «медийность» как таковая вообще ничего не говорит о полезности человека. Тут депутат становится своего рода поп-исполнителем, который вынужден пиариться на разных скандалах, особенно если нет голоса и таланта. То есть обычно есть обратная зависимость между «полезностью» певца и количеством его упоминаний в СМИ: чем он бесталаннее, тем чаще он мелькает в разного рода таблоидах с какими-нибудь глупостями.

Что, мы уверены, что с депутатами будет не так? Да ладно, кого мы будем обманывать? Если подобный рейтинг действительно начнет где-то учитываться, мы просто с ума сойдем от количества скандалов и скандальчиков, в которых фигурируют наши народные избранники. Может, тогда уж лучше сразу Волочкову и Зверева в депутаты? Пусть совмещают, всё экономия…

В-третьих, активность депутата в Думе сама по себе ни о чем не говорит. Ну хорошо, будут они чаще выдвигать разные инициативы: что, лучше от этого станет кому-то?

Ну и насчет экспертного индекса тоже есть сомнения. Да, выглядит это самым вменяемым пунктом оценки, но есть одно большое «но»… Дело в том, что при таком количестве экспертов (а их, напомню, пятьсот!) они сами становятся абсолютно безответственны.

Сам я гораздо больше доверяю мнению одного эксперта, чем мнению десяти. А уж пятьсот… В общем, следом за КПД должен появиться КПЭ – коэффициент полезности эксперта. А иначе всем этим экспертным оценкам будет грош цена, не больше.

С другой стороны, в рейтинге очень не хватает некоторых переменных, которые наверняка способствовали бы выставлению более объективных оценок. Прежде всего это данные о том, как часто депутат посещает заседания, сколь часто опаздывает на них и на сколько. То есть, если уж и оценивать чью-то работу, то неплохо бы начать с главного: а оцениваемый вообще на работу ходит?

Понятно, что этот пункт вызовет резкие протесты среди депутатов. Они у нас люди занятые, живут в Москве, тратят много времени на дорогу… В общем, нет ничего страшного, если депутат поспит подольше, уедет пораньше, а также возьмет на неделе пару дополнительных выходных. Правда, миллионы рядовых россиян с удовольствием бы поменялись с депутатами их нагрузкой, если в придачу будет идти ещё и депутатская зарплата, но депутаты не спешат перекладывать на других свое тяжкое бремя.

Подскажем составителям рейтинга и насчет инициатив. Если принимать в расчет только принятые инициативы депутата, а также учитывать соотношение принятых и отклоненных инициатив, мы наверняка можем хотя бы приглушить некоторую ненужную активность «избранников», попавших в Думу явно по ошибке. Пусть будут полезны хотя бы тем, что не захламляют повестку – для многих это, увы, максимум.

С медийностью все просто: засчитывайте упоминания только в научных журналах. Хотя это, наверное, нечестно – до сих пор на это из депутатов мог претендовать только покойный Жорес Алферов, остальным-то лень интеллект на знания разбрасывать… Ну хорошо, добавьте очень ограниченный круг крупных и авторитетных политических СМИ.

И с экспертами, наверное, перебарщивать не стоит. Десятка, наверное, хватило бы.

Наверное, появление подобных рейтингов в любом случае является чем-то полезным. И можно не сомневаться – они пригодились бы и для чиновников, и для министров, и для уже упоминавшихся «экспертов».

Но работать это будет при двух условиях.

Во-первых, сами рейтинги должны совершенствоваться и становиться все более точными и адекватными реальности. А во-вторых, они хоть иногда должны быть руководством к действию. То есть пока депутатов на основании подобных рейтингов не начнут отправлять назад, в их родное село, все эти рейтинги не будут стоить и выеденного яйца.

Насчет того, будут ли кому-то нужны подобные рейтинги вообще, можно спорить очень долго. А вот об их эффективности можно сказать уже сейчас, ведь это, как уже сказано выше, шестая попытка найти самого полезного и эффективного.

Так вот, по итогам прошлого года самыми «полезными» стали Павел Крашенинников, Андрей Макаров и Ирина Яровая. Плоть от плоти нашей «партии власти», верные сыны «Единой России», бессменные депутаты уже которого созыва. Вероятно, они действительно очень полезны. Но кому?

Хотя, надо признать, законодательные инициативы они время от времени вбрасывают, и их даже иногда принимают. Один «пакет Яровой» вызвал в свое время мощнейшее обсуждение в российских СМИ, заставив поежиться как крупнейших игроков интернет-пространства, так и рядовых пользователей Рунета.

Но до сих пор идут споры о том, принес ли он какую-то пользу или только заставил нас всех раскошелиться на новое оборудование провайдеров и владельцев сайтов.

А с другой стороны, если исходить из имеющихся критериев, то в Думе, наверное, и нет более полезных депутатов. Да и не было. Ну не Жореса Алферова же считать таковым, правда?