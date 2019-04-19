Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без российской нефти

09:52

Украинцы справедливо опасаются коллапса национальной экономики без поставок нефти из России. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Политик отметил, что в Киеве активно стали обсуждать грядущий кризис Украины на фоне запрета покупок российских нефтепродуктов. Это удивило сенатора, поскольку, по его мнению, в этом и заключалось желание украинцев.

«Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева», — написал Пушков в своем Twitter.

По его словам, Киев глубоко заблуждался, думая, что сможет бесконечно и безнаказанно вводить санкции против России. Как подчеркнул сенатор, теперь Украине предстоит ощутить результат политики провокаций и выпадов президента Петра Порошенко в отношении Москвы.

«Крупный просчет. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», — предупредил Пушков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти на Украину. Помимо сырой нефти под запретом оказались и многие другие нефтепродукты. Также документ расширяет список запрещенных товаров к ввозу в Россию с Украины.