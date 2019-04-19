Пушков пожелал Украине «попутного ветра» без российской нефти
Украинцы справедливо опасаются коллапса национальной экономики без поставок нефти из России. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Политик отметил, что в Киеве активно стали обсуждать грядущий кризис Украины на фоне запрета покупок российских нефтепродуктов. Это удивило сенатора, поскольку, по его мнению, в этом и заключалось желание украинцев.
«Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева», — написал Пушков в своем Twitter.
По его словам, Киев глубоко заблуждался, думая, что сможет бесконечно и безнаказанно вводить санкции против России. Как подчеркнул сенатор, теперь Украине предстоит ощутить результат политики провокаций и выпадов президента Петра Порошенко в отношении Москвы.
«Крупный просчет. Теперь Украине волею ее властей предстоит вкусить плоды линии Порошенко. И резерв санкций со стороны России не исчерпан», — предупредил Пушков.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти на Украину. Помимо сырой нефти под запретом оказались и многие другие нефтепродукты. Также документ расширяет список запрещенных товаров к ввозу в Россию с Украины.