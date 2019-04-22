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Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

11:28 22.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Моряки трех кораблей Черноморского флота подали иск в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии. Об этом газете «Коммерсант» рассказал адвокат истцов Александр Федорченко.

Суточные для офицеров составляют от 47 до 62 долларов в зависимости от звания, но 70% от этих сумм высчитываются на питание, объяснил адвокат. По словам собеседника издания, 27 моряков, которые подали иск, рассчитывали получить по 200-300 тысяч рублей за «выполнение специальных задач» в Сирии в 2016—2018 годах.

Представители командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота, выступавшие в суде ответчиками, заявили, что выполнение задач в составе экипажей не считается командировками. Поэтому в данном случае морякам полагались не суточные, а ежемесячная надбавка, которую они получили.

Севастопольский гарнизонный военный суд сослался на приказ министра обороны от 2011 года. В пункте 130 этого документа говорится, что суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в походах кораблей, поскольку такие походы не являются командировкой. Иск был признан необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Федорченко с решением не согласен, как и с самим 130-м пунктом. По словам адвоката, это положение идет вразрез с Конституцией и нарушает принцип равенства. Получается, военные, находящиеся на суше, а также летчики, получают суточные, а моряки, так же рискующие жизнью — нет, констатировал адвокат. На следующей неделе он намерен обжаловать решение суда.

В числе истцов, как отмечает издание, экипаж корабля «Ковровец», который проводил противоминные патрули у берегов Сирии в 2016 году.

Темы: Сирия, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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22.04.2019, 22:42
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Вы писали о том, что "ДАЖЕ шофёр (далее по тексту)". Так вот попытаюсь Вам объяснить иЩё раз. "Даже шофёр", ломонувшийся по прихоти руководства в загранку (не знаю за чем, не спрашивайте), у нас тож получит как все по регламенту. А вот регламент военных иной, и часто не регулируется Гражданским кодексом. Тока это я и имел Вам сказать. А Сирия это или ещё что, не вопрос. Контракт подписал - будь любезен про гражданские хотелки забыть.
22.04.2019, 22:02
Гость: Carlos

Военные моряки - не собачки Шувалова, так что перетопчутся....
22.04.2019, 21:06
Гость: Европеец

Ну и что, что вам платят больше ?
Ведь едете в Европу не в Сирию.
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