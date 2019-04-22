Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

11:28

Моряки трех кораблей Черноморского флота подали иск в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии. Об этом газете «Коммерсант» рассказал адвокат истцов Александр Федорченко.

Суточные для офицеров составляют от 47 до 62 долларов в зависимости от звания, но 70% от этих сумм высчитываются на питание, объяснил адвокат. По словам собеседника издания, 27 моряков, которые подали иск, рассчитывали получить по 200-300 тысяч рублей за «выполнение специальных задач» в Сирии в 2016—2018 годах.

Представители командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота, выступавшие в суде ответчиками, заявили, что выполнение задач в составе экипажей не считается командировками. Поэтому в данном случае морякам полагались не суточные, а ежемесячная надбавка, которую они получили.

Севастопольский гарнизонный военный суд сослался на приказ министра обороны от 2011 года. В пункте 130 этого документа говорится, что суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в походах кораблей, поскольку такие походы не являются командировкой. Иск был признан необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Федорченко с решением не согласен, как и с самим 130-м пунктом. По словам адвоката, это положение идет вразрез с Конституцией и нарушает принцип равенства. Получается, военные, находящиеся на суше, а также летчики, получают суточные, а моряки, так же рискующие жизнью — нет, констатировал адвокат. На следующей неделе он намерен обжаловать решение суда.

В числе истцов, как отмечает издание, экипаж корабля «Ковровец», который проводил противоминные патрули у берегов Сирии в 2016 году.