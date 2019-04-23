Жители Гагарина протестуют против захватившего землю завода «Останкино»

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В городе Гагарин Смоленской области жители нескольких домов оказались под угрозой. Администрация решила передать большую территорию мясокомбинату «Останкино». Между тем на данном участке располагаются частные дома, десятки частных гаражей, а также несколько компаний местных предпринимателей, сообщил Anticorr.media.

О планах расширения мясокомбината жители Гагарина узнали в марте 2018 года. Мнения гагаринцев спрашивать не стали. Хотя в декабре прошли официальные слушания, по факту на них присутствовали исключительно сотрудники администрации, а другие извещены не были.

«По сути никаких слушаний, никаких обсуждений не было. Нас официально поставили в известность о застройке только месяц назад. Поставили перед фактом – убирайте свои гаражи до конца апреля, как хотите. Никаких документов не показали, никаких протоколов мы не подписывали. Точный проект застройки никто в глаза даже не видел», – рассказал местный житель Вячеслав.

Зимой два деревянных гаража на данном участке выгорели дотла. Последнее, что видели очевидцы – двух молодых людей, поспешно садившихся в машину. Кто стоял за поджогом, доподлинно неизвестно, однако потерпевшие уверены – им недвусмысленно намекают на то, чтобы они поскорее освободили территорию.

Владельцам соседних частных домов представители завода предлагают продать свое имущества. Однако для некоторых план застройки грозит полным выселением. Так, Виктор и Любовь Храбровы живут в своем частном доме на Крупском переулке с 1971 года. Однако, когда на их территорию свои права заявил «Останкино», выяснилось, что по документам дома Храбровых вообще не существует. Ни в одной выписке, за исключением домовой книги, об их доме нет никаких данных, говорят в администрации.

На вопрос пенсинеров «что делать» в администрации Храбровым отвечают: «Ну, живите пока, а там посмотрим…».

Страдают и местные предприниматели. Гендиректор ООО «Спецтехника» Анатолий Пушкарев остался без доходов от своих арендодателей - автосервиса и автошколы. Представители мясокомбината договорились со вторым учредителем и выкупили половину доли общего имущества. При этом они заняли всю территорию и блокировали работу остального бизнеса.

«Нам говорят, что сейчас происходит планировка территории для ее дальнейшего межевания и проведения аукциона. Что здесь будет в последующем, никто не говорит. Кроме того, что жители не в курсе происходящего, есть проблема и с мусором. Строения некоторые уже снесены, однако территория осталась покрытой слоем строительного и бытового мусора. Возле жилых домов устроили помойку, это угроза жизни и здоровью», – отметила член Совета депутатов города Гагарин Ирина Рогова.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский пока никак не вмешивался в происходящее.