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Сбербанк объявил о покупке доли Rambler Group

11:03 24.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сбербанк станет совладельцем Rambler Group в обмен на инвестиции, сообщила пресс-служба банка. Компании подписали юридически обязывающие документы.

В рамках сделки Сбербанк получит долю компании в размере 46,5%. По данным источников «Ведомостей», в сделку не войдут объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус».

РБК сообщает со ссылкой на источники, что Сбербанк готов инвестировать в Rambler Group 9-11 миллиардов рублей. Компании не комментируют эту сумму. Деньги пойдут на выплату кредитов и развитие сервисов, отмечают «Ведомости». Действующие акционеры интернет-холдинга не получат денежных средств, рассказали в пресс-службе банка.

Сделку планируют закрыть в третьем квартале 2019 года после получения антимонопольного согласования.

В 2018 году СМИ сообщали, что Сбербанк, который более чем наполовину принадлежит ЦБ РФ, планирует купить 30% «Яндекса». В госбанке это отрицали. Из-за сообщений о возможной сделке «Яндекс» подешевел на миллиард долларов.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.04.2019, 14:44
Гость: ярый свет

Это на самом деле известная схема либерал-троцкистов. Одни троцкисты поддерживают на плаву и вкладывют в других троцкистов. Вы думаете, если бы хозяином Яндекса был бы не олигарх-космополит с двумя-тремя гражданствами Аркадий Волож, а кто-то другой, разве инвестировал кто-нибудь в эту компанию. Кому еще что-то непонятно?
24.04.2019, 14:24
Гость: Иван простак

Наши все интернет- сервера в штатах, но любая попытка сделать независимый интернет от их серверов вызывает поросячий визг на этом форуме.
24.04.2019, 14:03
Гость: Уже

только на двор схожу, и приду за Вами. Косу брать?
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