Сбербанк объявил о покупке доли Rambler Group

11:03

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group в обмен на инвестиции, сообщила пресс-служба банка. Компании подписали юридически обязывающие документы.

В рамках сделки Сбербанк получит долю компании в размере 46,5%. По данным источников «Ведомостей», в сделку не войдут объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус».

РБК сообщает со ссылкой на источники, что Сбербанк готов инвестировать в Rambler Group 9-11 миллиардов рублей. Компании не комментируют эту сумму. Деньги пойдут на выплату кредитов и развитие сервисов, отмечают «Ведомости». Действующие акционеры интернет-холдинга не получат денежных средств, рассказали в пресс-службе банка.

Сделку планируют закрыть в третьем квартале 2019 года после получения антимонопольного согласования.

В 2018 году СМИ сообщали, что Сбербанк, который более чем наполовину принадлежит ЦБ РФ, планирует купить 30% «Яндекса». В госбанке это отрицали. Из-за сообщений о возможной сделке «Яндекс» подешевел на миллиард долларов.